Hà Nội trao quyền cho Giám đốc Sở Y tế giải quyết 2 thủ tục đặc biệt

(VTC News) -

Theo Quyết định số 3822 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố.

Ngay sau Quyết định của UBND thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố ban hành Quyết định số 1077 công bố và hướng dẫn thực hiện 2 thủ tục được chuyển về Sở Y tế giải quyết.

Động thái này được thực hiện theo Luật Thủ đô năm 2026, theo hướng tăng phân cấp, phân quyền và giao thêm quyền chủ động cho cơ quan chuyên môn.

Không thu phí khi thừa nhận giấy phép hành nghề nước ngoài

Một trong hai thủ tục là thừa nhận giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp để làm căn cứ cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh tại Việt Nam.

Với thủ tục này, Sở Y tế phải có văn bản trả lời về việc thừa nhận hoặc không thừa nhận giấy phép trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Nếu cần xác minh quá trình đào tạo ở nước ngoài của người hành nghề, thời hạn giải quyết được tính 20 ngày làm việc kể từ khi có kết quả xác minh.

Điểm đáng chú ý là thủ tục này không quy định phí, lệ phí. Đây là thủ tục có ý nghĩa với những người được đào tạo, cấp giấy phép hành nghề ở nước ngoài nhưng muốn làm việc trong hệ thống khám chữa bệnh tại Việt Nam. Việc chuyển thẩm quyền giải quyết về Sở Y tế giúp hồ sơ được xử lý ngay tại cơ quan chuyên môn của thành phố, thay vì qua một cấp có thẩm quyền khác.

Nhân viên y tế Hà Nội làm công tác chuyên môn. (Ảnh minh hoạ)

Sở Y tế được quyết định việc áp dụng kỹ thuật đặc biệt

Thủ tục thứ hai liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyên môn của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do thành phố quản lý.

Giám đốc Sở Y tế được quyết định cho phép các cơ sở này áp dụng kỹ thuật loại đặc biệt. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế tổ chức thẩm định tại cơ sở trong thời hạn 40 ngày, lập biên bản và nêu rõ những nội dung cần sửa đổi, bổ sung nếu có.

Với những cơ sở đã hợp tác chuyên môn với một cơ sở khám chữa bệnh khác đang thực hiện kỹ thuật loại đặc biệt mà họ đề xuất, cơ sở không phải thực hiện bước thí điểm. Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế sẽ ban hành văn bản cho phép thực hiện kỹ thuật.

Trường hợp chưa có hợp đồng hợp tác chuyên gia hoặc hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật với cơ sở đã triển khai kỹ thuật tương tự, Sở Y tế tổ chức họp tổ chuyên môn để xem xét có cần thí điểm hay không.

Nếu phải thí điểm, kết quả sẽ tiếp tục được thẩm định cùng quy trình kỹ thuật trước khi Sở Y tế quyết định cho phép triển khai chính thức. Nếu không đồng ý, cơ quan này phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Việc giao quyền cho cơ quan chuyên môn được kỳ vọng giúp các cơ sở y tế chủ động hơn khi đưa kỹ thuật mới, kỹ thuật đặc biệt vào thực tế, nhất là trong những trường hợp cần đánh giá nhanh về năng lực chuyên môn và điều kiện triển khai.

Có thể nộp hồ sơ trực tuyến

Cả hai thủ tục đều có thể thực hiện theo nhiều hình thức. Người dân, người hành nghề và cơ sở y tế có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại các chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các thủ tục này không quy định phí, lệ phí. Theo quyết định ủy quyền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hai thủ tục trên đến hết ngày 31/12/2028.

Việc phân cấp này không chỉ thay đổi nơi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Với ngành y tế, đây còn là bước đưa quyền quyết định về gần hơn với cơ sở, nơi trực tiếp nắm tình hình nhân lực, năng lực chuyên môn và điều kiện triển khai kỹ thuật.