Tin xe 25/7: Toyota Crown 2027 tăng giá, Triton có bản đặc biệt mới

(VTC News) -

Mitsubishi Triton BF///MS bổ sung diện mạo mới

Mitsubishi vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt Mitsubishi Triton BF///MS dành riêng cho thị trường Brazil, được phát triển cùng thương hiệu phụ kiện phong cách sống BF///MS và cộng đồng đam mê off-road địa phương.

Khác với Triton Terra hướng tới nhóm khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, biến thể mới theo đuổi phong cách tối màu, hầm hố với nhiều thay đổi ở ngoại thất và nội thất trong khi vẫn giữ nguyên hệ truyền động.

Xe sử dụng phối màu Baroque Brown kết hợp Onyx Pearl Black ở phần thân dưới, đi cùng bộ mâm cắt kim cương 20 inch, lốp địa hình Goodyear Wrangler Duratrac, bệ bước chân chỉnh điện, nắp thùng dạng bạt, hộp chứa đồ phía sau, ổ cắm điện 12 V và móc kéo.

Logo BF///MS xuất hiện trên cửa xe và cửa thùng hàng để nhận diện phiên bản đặc biệt. Nội thất phối hai tông nâu - đen, bọc da với chỉ khâu màu cam, ghế thêu biểu tượng hình con ngựa, bổ sung đèn chào mừng khi mở cửa.

Danh sách trang bị giữ nguyên từ bản cao cấp nhất của Triton với màn hình giải trí 9 inch, hệ thống dẫn đường, camera 360 độ, dàn âm thanh JBL, điều hòa tự động hai vùng, 7 túi khí và gói hỗ trợ lái ADAS.

Xe tiếp tục sử dụng động cơ diesel tăng áp kép 2.4L, công suất 202 mã lực, mô-men xoắn 470 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động Super Select II với khóa vi sai cầu sau cùng 7 chế độ lái. Tại Brazil, Triton BF///MS được bán theo hình thức đặt hàng không giới hạn số lượng với giá 359.990 Real (khoảng 1,63 tỷ đồng).

Toyota Crown 2027 nâng cấp hybrid, bỏ chi tiết từng gây tranh cãi

Toyota Crown 2027 chính thức ra mắt tại Mỹ với những thay đổi về hệ truyền động, thiết kế và trang bị, trong đó đáng chú ý nhất là việc loại bỏ tấm ốp màu đen phía sau từng gây nhiều tranh luận về tính thẩm mỹ. Đồng thời, các phiên bản cũng ghi nhận mức tăng giá so với trước.

Ba phiên bản XLE, Limited và Nightshade được trang bị hệ truyền động hybrid thế hệ thứ năm của Toyota, kết hợp động cơ xăng 2.5L với mô-tơ điện trước và sau, đồng thời bổ sung lẫy chuyển số sau vô lăng.

Trong khi đó, bản Platinum tiếp tục sử dụng hệ truyền động Hybrid Max với động cơ tăng áp 2.4L, cho công suất 340 mã lực và mô-men xoắn 542 Nm. Toàn bộ dòng xe đều sử dụng hệ dẫn động bốn bánh AWD, riêng Platinum có hệ dẫn động toàn thời gian với khả năng phân bổ lực kéo thông minh giữa hai cầu.

Thiết kế tổng thể gần như được giữ nguyên, chỉ tinh chỉnh nhẹ cản sau và bổ sung một số chi tiết riêng cho bản Platinum. Đáng chú ý, các phiên bản phối hai tông màu đã chuyển sang sử dụng nắp cốp cùng màu thân xe thay cho tấm ốp màu đen phía sau từng bị đánh giá làm phần đuôi xe mất cân đối.

Nội thất tiếp tục sử dụng màn hình trung tâm và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, trong khi bản Platinum có thêm HUD 10 inch, vô lăng chỉnh điện, đánh lái bánh sau và cốp điện rảnh tay.

Giá khởi điểm của Crown XLE Hybrid AWD là 41.640 USD (khoảng 1,09 tỷ đồng), còn bản Limited Hybrid AWD tăng mạnh lên 49.720 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng); Nightshade và Platinum lần lượt có giá 48.965 USD (khoảng 1,28 tỷ đồng) và 55.190 USD (khoảng 1,45 tỷ đồng).

Range Rover GT hé lộ nội thất tối giản trước ngày ra mắt

Range Rover đã công bố thêm thông tin về mẫu Range Rover GT, thành viên thứ năm trong dải sản phẩm của hãng. Mẫu xe này không thay thế trực tiếp Range Rover Velar như nhiều đồn đoán trước đó mà được định vị là dòng xe thiên về vận hành trên đường nhựa, hướng tới trải nghiệm của một mẫu grand tourer nhưng vẫn giữ những đặc trưng vốn có của thương hiệu.

Range Rover GT có chiều dài khoảng 4.946 mm, tương đương Range Rover Sport nhưng sở hữu chiều cao thấp hơn đáng kể. Xe được phát triển trên nền tảng EMA và trong giai đoạn đầu chỉ có phiên bản thuần điện.

Đây cũng là mẫu Range Rover đầu tiên sử dụng nền tảng EMA, trong khi các phiên bản động cơ đốt trong và hybrid sẽ được bổ sung trong những năm tiếp theo của vòng đời sản phẩm.

Hãng đồng thời hé lộ thiết kế nội thất với triết lý tối giản. Bảng đồng hồ truyền thống được thay bằng màn hình đặt cao phía trước người lái, toàn bộ hệ thống giải trí tập trung vào một màn hình trung tâm duy nhất, cửa gió điều hòa được giấu kín và kéo dài hết chiều ngang táp-lô.

Cần số chuyển lên cột vô lăng, số lượng phím bấm vật lý được cắt giảm để ưu tiên điều khiển bằng giọng nói. Hàng ghế thứ hai sử dụng hai ghế thương gia độc lập cùng bệ điều khiển trung tâm, kết hợp trần kính toàn cảnh nhằm tăng cảm giác rộng rãi.

Theo kế hoạch, Range Rover sẽ công bố thêm thông tin về mẫu GT vào cuối năm nay khi các nguyên mẫu hoàn tất giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.