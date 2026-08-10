Lầu Năm Góc công bố loạt tài liệu mới về UFO

(VTC News) -

Trong 41 tập tin mới được đăng tải trên trang web Vật thể Bay Không xác định (UFO) của Lầu Năm Góc, gồm có nhiều loại tài liệu, hình ảnh và video. Hồ sơ ghi lại những sự việc từ năm 1950 đến nay, tổng hợp từ Bộ Quốc phòng Mỹ, Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), Bộ Ngoại giao và Văn phòng Tổng thống.

Đây là thông tin được công bố lần thứ 5 theo sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký hồi đầu năm, chỉ đạo quân đội và cơ quan khác cung cấp thêm tài liệu liên quan đến UFO.

Bản mô phỏng của FBI về hồi ức của phi công quân sự. (Ảnh: FBI)

Thông tin quan trọng nhất trong hồ sơ lần này là lời kể của cựu phi công quân đội về “vật thể hình tam giác khổng lồ”, có thể che khuất một vùng trời, từng nhiều lần xuất hiện ở Afghanistan và Mỹ.

“Vào khoảng 4h30, tôi nhìn thấy các ngôi sao trên bầu trời Bagram đang bị che khuất. Có vẻ như một vật thể khổng lồ nào đó di chuyển trên đầu từ tây sang đông và có hình dạng tam giác đều. Vật thể này di chuyển im lặng với tốc độ và độ cao không đổi, có thể là 277 km/h và không có ánh sáng nào có thể nhìn thấy”, nội dung biên bản lấy lời khai nhân chứng là phi công Mỹ do FBI thực hiện có đoạn.

Phi công ước tính vật thể có kích thước hơn 150 m, nhưng không thể quan sát trọn vẹn hình dạng. Phi công đi cùng ông cũng nhìn thấy vật thể. Khi nó bay qua, người này hỏi: “Anh có thấy nó không?“.

Vào năm 2011, ở Afghanistan, trường hợp tương tự cũng được nhìn thấy với nhân chứng là 2 quân nhân Mỹ. Trong hồ sơ khác, cựu nhân viên Lầu Năm Góc mô tả về “vật thể hình tam giác tối màu, cảm giác trong suốt” xuất hiện gần Colorado Springs, bang Colorado hồi năm 2023.

Với cả ba trường hợp, FBI đều cho phục dựng hình minh họa dựa trên mô tả của nhân chứng là hình tam giác đen cỡ lớn che khuất một vùng trời, đôi khi có chấm sáng ở ba đỉnh của vật thể.

Video cho thấy vật thể dường như đang di chuyển nhanh qua màn hình.

Ngoài ra, tài liệu còn cung cấp thông tin về cuộc chạm trán trên Vịnh Oman khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang thực hiện một cuộc tập trận bắn đạn thật trên máy bay cường kích AC-130J vào tháng 9/2021. Màn hình máy bay chiến đấu hiển thị những vật thể được phát hiện bởi cảm biến hồng ngoại và cảm biến khác.

Báo cáo tình báo kèm theo cũng làm sáng tỏ thêm về đoạn phim. Báo cáo cho biết lực lượng trên trực thăng chiến đấu “đã quan sát thấy khoảng 25 Hiện tượng Bất thường Chưa xác định (UAP) khi tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở Vịnh Oman”.

Hồ sơ mới giải mật chứa những tài liệu được ghi nhận từ những năm 1950. Một bản ghi nhớ năm 1953 của Trung tâm Phân tích Ảnh Hải quân Mỹ đưa ra kết luận về 2 video được quay tại Montana năm 1950 và Utah năm 1952.

Tài liệu mô tả các vật thể dường như tăng kích thước khi độ sáng tăng lên, đồng thời kết luận những hình ảnh này cho thấy vật thể có đặc điểm không phù hợp với hiện tượng tự nhiên.

Theo Lầu Năm Góc, việc công bố tài liệu lần này không phải là lần cuối cùng theo sắc lệnh hành pháp của ông Trump. Thời gian tới, Lầu Năm Góc “sẽ công bố thêm các tài liệu khác theo từng đợt”.