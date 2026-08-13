Tăng cường an ninh tại điểm thi lại ở Tuyên Quang

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Đã xác định danh tính 1 liệt sĩ Đoàn 559, tiếp tục tìm thông tin về 4 liệt sĩ Từ kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị), các lực lượng chức năng đã phục hồi, xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ.

Vụ 147 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Giáo viên khai cách nhắc bài thí sinh Tại cơ quan công an, Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán và Nguyễn Thị Diệu Thúy, giáo viên môn Văn khai gợi ý cách làm bài thi 2 môn này cho các thí sinh.

Cầu thủ Malaysia tuyên bố phải chơi '200% sức lực' để thắng đội tuyển Việt Nam Pavithran Gunalan cho rằng Malaysia phải thi đấu với '200% sức lực' mới có cơ hội đánh bại đội tuyển Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2026.

Cháy tại xưởng đóng tàu Trung Quốc, 12 người bị thương Vụ cháy, nổ tại xưởng đóng tàu ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc khiến 12 người bị thương, trong đó có 10 nhân viên cứu hỏa, cứu nạn.

Nổ tại bán đảo Crimea, 5 người thiệt mạng Năm người thiệt mạng khi làm nhiệm vụ tại Sevastopol (Crimea), trong khi vụ nổ khác cùng ngày khiến một quân nhân Nga tử vong.

Hơn 300 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng Lực lượng tìm kiếm phát hiện, quy tập thêm 18 hài cốt liệt sĩ tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng ngày 13/8, nâng tổng số được tìm thấy lên 311 bộ.

Công an Phú Thọ xử lý người đăng ảnh AI vụ 5 chú tiểu bị đánh ở chùa Bầu Cơ quan công an củng cố hồ sơ xử lý người phụ nữ đăng ảnh chỉnh sửa bằng AI liên quan vụ 5 chú tiểu bị đánh tại chùa Bầu lên trang Facebook cá nhân.

Từ 1/9, hỗ trợ tới 10 triệu đồng khi cứu giúp người bị tai nạn giao thông Tổ chức trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa nạn nhân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng và 5 triệu đồng đối với cá nhân/vụ việc.

So sánh Mitsubishi Xforce và Kia Seltos Mitsubishi Xforce và Kia Seltos - hai mẫu SUV hạng B nổi bật mang đến thiết kế ấn tượng và công nghệ hiện đại.

Top 10 xe điện bán chạy nhất toàn cầu tháng 6/2026: Xe Trung Quốc chiếm ưu thế Trong Top 10 xe điện bán chạy nhất toàn cầu tháng 6/2026 thì có tới 8 mẫu xe đến từ các thương hiệu của Trung Quốc, 2 mẫu còn lại là của Tesla.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm New Zealand Tối 13/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu Việt Nam rời thành phố Auckland (New Zealand) kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước.

323 thí sinh Tuyên Quang làm thủ tục dự thi lại, 5 em vắng mặt Chiều nay (13/8), 323 thí sinh đến làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đạt 98,48%; 5 em vắng mặt.