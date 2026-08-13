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Xuất bản ngày 13/08/2026 12:54 PM
Xuất bản ngày 13/08/2026 12:54 PM

Tăng cường an ninh tại điểm thi lại ở Tuyên Quang

(VTC News) -

Lực lượng cảnh sát cơ động được huy động tuần tra, kiểm tra xung quanh trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Đăng Khoa
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