Tăng cường an ninh tại điểm thi lại ở Tuyên Quang

Từ kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị), các lực lượng chức năng đã phục hồi, xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán và Nguyễn Thị Diệu Thúy, giáo viên môn Văn khai gợi ý cách làm bài thi 2 môn này cho các thí sinh.
Pavithran Gunalan cho rằng Malaysia phải thi đấu với '200% sức lực' mới có cơ hội đánh bại đội tuyển Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2026.
Vụ cháy, nổ tại xưởng đóng tàu ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc khiến 12 người bị thương, trong đó có 10 nhân viên cứu hỏa, cứu nạn.
Ngay sau khi có một vé trúng độc đắc sản phẩm Lotto 5/35 trị giá hơn 11 tỷ đồng thì lại có thêm một vé trúng Jackpot 1 (độc đắc) sản phẩm phẩm Power 6/55.
Năm người thiệt mạng khi làm nhiệm vụ tại Sevastopol (Crimea), trong khi vụ nổ khác cùng ngày khiến một quân nhân Nga tử vong.
Lực lượng tìm kiếm phát hiện, quy tập thêm 18 hài cốt liệt sĩ tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng ngày 13/8, nâng tổng số được tìm thấy lên 311 bộ.
Vé trúng độc đắc trị giá hơn 11 tỷ đồng đã thuộc về một người dân sống tại TP.HCM.
Cơ quan công an củng cố hồ sơ xử lý người phụ nữ đăng ảnh chỉnh sửa bằng AI liên quan vụ 5 chú tiểu bị đánh tại chùa Bầu lên trang Facebook cá nhân.
Tổ chức trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa nạn nhân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng và 5 triệu đồng đối với cá nhân/vụ việc.
Mitsubishi Xforce và Kia Seltos - hai mẫu SUV hạng B nổi bật mang đến thiết kế ấn tượng và công nghệ hiện đại.
Trong Top 10 xe điện bán chạy nhất toàn cầu tháng 6/2026 thì có tới 8 mẫu xe đến từ các thương hiệu của Trung Quốc, 2 mẫu còn lại là của Tesla.
Tối 13/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu Việt Nam rời thành phố Auckland (New Zealand) kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước.
Chiều nay (13/8), 323 thí sinh đến làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đạt 98,48%; 5 em vắng mặt.
Nhóm thanh niên từ 17-19 tuổi cầm theo 2 thanh kiếm, kẹp ba, lạng lách trên phố truy đuổi một thanh niên không quen biết rồi chém nạn nhân thương tích nặng.
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