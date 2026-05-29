Tại Việt Nam, bạc (kim loại quý), được tính theo các đơn vị truyền thống của ngành kim hoàn là chỉ và lượng (hay cây). Bên cạnh đó, trên thị trường quốc tế hoặc khi giao dịch số lượng lớn, khối lượng bạc cũng thường được niêm yết theo đơn vị gram (g) và kilogram (kg).

1 cây bạc bằng bao nhiêu gam?

Theo quy ước đo lường vàng bạc đá quý tại Việt Nam:

1 cây bạc = 1 lượng bạc = 10 chỉ bạc

1 chỉ bạc = 3,75 gam bạc

Như vậy, 1 cây bạc = 37,5 gam bạc

Ngoài ra, bạc còn được đo lường theo phân bạc; 1 phân bạc = 0,375 gam.

1 cây bạc bao nhiêu tiền?

Theo mức giá niêm yết lúc 16h30 chiều 29/5 tại Tập đoàn Doji, bạc Doji 99.9 - 1 lượng có giá 2,860 - 2,964 triệu đồng (mua vào - bán ra).

Như vậy, 1 cây bạc Doji 99.9 có giá 2,860 triệu đồng (mua vào) và 2,964 triệu đồng (bán ra).

Nếu là bạc miếng (bạc rồng Thăng Long) tại Bảo Tín Minh Châu, 1 lượng bạc có giá 2,865 triệu đồng (mua vào) và 2,954 triệu đồng (bán ra) tại thời điểm 16h30 ngày 29/5.

Tuy nhiên, đây chỉ là con số tham khảo, mức giá có thể thay đổi tùy từng thời điểm, người tiêu dùng nên cập nhật giá bạc tại thời điểm giao dịch để nắm được mức giá chính xác nhất.

Giá bạc hôm nay tại một số thương hiệu lớn

Dưới đây là bảng giá bạc hôm nay được cập nhật tại một số doanh nghiệp lớn trong nước lúc 16h30 ngày 29/5/2026:

Thương hiệu Loại bạc Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.856.000 2.944.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.856.000 2.944.000 đồng/lượng Đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 2.856.000 3.360.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 1kilo 76.159.810 78.506.470 đồng/kg Doji Bạc Doji 99.9 - 1 lượng 2.860.000 2.964.000 đồng/lượng Bạc Doji 99.9 - 5 lượng 14.300.000 14.820.000 đồng Bảo Tín Minh Châu Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 lượng 2.865.000 2.954.000 đồng/lượng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 5 lượng 14.325.000 14.720.000 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 0,5kg (500 gram) 38.199.809 39.386.568 đồng Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1kg (1000 gram) 76.399.809 78.773.136 đồng

Lưu ý, giá bạc không cố định mà thường biến động linh hoạt theo thị trường, đồng thời có sự chênh lệch nhất định tùy thuộc vào thời điểm giao dịch và chính sách giá riêng của từng cửa hàng.