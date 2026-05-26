(VTC News) -

Cũng giống vàng, ở Việt Nam, bạc được tính theo chỉ, lượng (cây). Một chỉ bạc là một phần nhỏ của lượng bạc, được sử dụng phổ biến trong mua bán trang sức, bạc miếng và vật phẩm lưu niệm.

1 chỉ bạc bằng bao nhiêu gam?

Theo quy ước đo lường vàng bạc đá quý tại Việt Nam, 1 chỉ bạc = 3,75 gam bạc. Đây là đơn vị được sử dụng phổ biến trong ngành kim hoàn và thị trường kim loại quý.

Ngoài chỉ, bạc còn được đo lường theo nhiều đơn vị khác như lượng (cây) hoặc phân bạc. Trong đó:

1 lượng bạc (1 cây bạc) = 10 chỉ

1 lượng bạc = 37,5 gam

1 phân bạc = 0,375 gam

1 chỉ bạc giá bao nhiêu?

Giá bạc trên thị trường hiện nay có sự chênh lệch tùy theo thương hiệu, loại bạc và thời điểm giao dịch. Dưới đây là bảng giá bạc hôm nay được cập nhật tại một số doanh nghiệp lớn trong nước chiều 26/5/2026:

Thương hiệu Loại bạc Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.891.000 2.980.000 VNĐ/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.891.000 2.980.000 VNĐ/lượng Đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 2.891.000 3.401.000 VNĐ/lượng Bạc thỏi Phú Quý 1kilo 77.146.474 79.519.801 VNĐ/kg Doji Bạc Doji 99.9 - 1 lượng 2.889.000 2.994.000 VNĐ Bạc Doji 99.9 - 5 lượng 14.445.000 14.970.000 VNĐ Bảo Tín Minh Châu Bạc miếng

Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 lượng 2.890.000 2.979.000 VNĐ Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 5 lượng 14.450.000 14.895.000 VNĐ Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 0,5kg (500 gram) 38.533.237 39.719.901 VNĐ Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1kg (1000 gram) 77.066.474 79.439.801 VNĐ

Lưu ý, giá bạc hiện tại không cố định mà thường biến động linh hoạt theo thị trường, đồng thời có sự chênh lệch nhất định tùy thuộc vào thời điểm giao dịch và chính sách giá riêng của từng cửa hàng.

Các loại bạc phổ biến trên thị trường

Bạc ta

Đây là loại bạc có độ tinh khiết cao, chứa tới 99,99% bạc nguyên chất nên được xem là dòng bạc có giá trị nhất trên thị trường hiện nay. Loại bạc này thường có màu trắng hơi đục đặc trưng và tính chất khá mềm, dễ biến dạng nếu chịu tác động mạnh.

Do độ mềm cao nên bạc ta ít được dùng để chế tác trang sức cầu kỳ. Thay vào đó, bạc ta thường được sử dụng để làm bạc thỏi, bạc miếng hoặc trang sức đơn giản.

Về giá trị, bạc ta được xem là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu tích trữ vì độ tinh khiết cao và dễ quy đổi theo thị trường. Tuy nhiên, bạc ta dễ xỉn màu khi tiếp xúc không khí, do đó cần bảo quản cẩn thận.

Bạc ta thường được sử dụng để làm bạc thỏi. (Ảnh: AI)

Bạc 925

Bạc 925, còn được biết đến với tên gọi bạc Ý hoặc bạc Sterling, là hợp kim chứa 92,5% bạc nguyên chất kết hợp cùng 7,5% kim loại khác, phổ biến nhất là đồng. Sự pha trộn này giúp bạc có độ cứng cao hơn bạc ta, hạn chế tình trạng móp méo và thuận lợi hơn trong quá trình chế tác.

Hiện nay, bạc 925 là chất liệu được ưa chuộng hàng đầu trong ngành trang sức. Với tính thẩm mỹ cao, bạc 925 phù hợp với đa dạng phong cách từ đơn giản đến hiện đại, sang trọng.

Bạc 999

Bạc 999 là dòng bạc có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,9% bạc nguyên chất. Loại bạc này được đánh giá cao nhờ giá trị lớn và chất lượng gần như tuyệt đối. Khác với bạc dùng trong chế tác trang sức thông thường, bạc 999 chủ yếu được đúc thành bạc miếng hoặc bạc thỏi theo quy chuẩn riêng. Trên thị trường, bạc 999 thường được nhiều người lựa chọn để tích trữ tài sản hoặc đầu tư dài hạn.

Bạc xi

Bạc xi là loại trang sức bạc được phủ thêm một lớp kim loại bên ngoài, phổ biến nhất là rhodium hoặc vàng trắng, nhằm tăng độ sáng bóng và cải thiện tính thẩm mỹ. Nhờ lớp phủ này, sản phẩm có vẻ ngoài bắt mắt, hiện đại và phù hợp với nhiều xu hướng thời trang.

Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, lớp xi bên ngoài có thể bị mài mòn do ma sát hoặc tiếp xúc với hóa chất. Khi đó, trang sức sẽ mất dần độ sáng và cần được xi lại để khôi phục vẻ đẹp ban đầu.