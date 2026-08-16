Xiaomi đưa robot hút bụi 35.000 Pa, máy lọc khí 810 m³/h về Việt Nam

(VTC News) -

Xiaomi chính thức giới thiệu tại Việt Nam loạt thiết bị gia dụng thông minh mới gồm Xiaomi Robot Vacuum 6 Series và máy lọc không khí Mijia Smart Air Purifier 6 Plus. Các sản phẩm được trang bị nhiều công nghệ làm sạch và tự động hóa, hướng đến việc giảm thao tác dọn dẹp thủ công, đồng thời cải thiện chất lượng không khí trong không gian sống.

Ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, chia sẻ: “Với Xiaomi Robot Vacuum 6 Max và Mijia Smart Air Purifier 6 Plus, Xiaomi mong muốn mang đến những giải pháp thiết thực, giúp tự động hóa quá trình dọn dẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống, qua đó, Xiaomi tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thông minh Human x Car x Home, nơi công nghệ đồng hành và hỗ trợ người dùng trong hoạt động hằng ngày”.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Series tích hợp loạt công nghệ làm sạch mới

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max nổi bật với công nghệ lau nhà bằng con lăn tiên tiến, cho phép robot vừa lau sàn vừa tự giặt con lăn trong thời gian thực. Lực ép của con lăn được thiết kế mô phỏng thao tác lau bằng tay, giúp xử lý hiệu quả các vết bẩn như cà phê, nước sốt và bụi bẩn bám dính.

Robot Vacuum 6 Max trang bị hệ thống 16 vòi phun liên tục, cung cấp nước sạch trong suốt quá trình hoạt động, giúp làm sạch bề mặt con lăn thường xuyên và hạn chế việc kéo vết bẩn sang khu vực khác.

Với lực hút tối đa lên đến 35,000Pa, thiết bị này có khả năng thu gom bụi mịn, vụn thức ăn, xơ vải, tóc và lông thú cưng. Hệ thống chổi chống rối kết hợp cơ chế cắt tóc theo thời gian thực giúp giảm tình trạng tóc quấn quanh trục chổi, từ đó đơn giản hóa việc bảo trì.

Khả năng di chuyển của robot cũng được nâng cấp với hệ thống chân kép mô phỏng sinh học, cho phép thiết bị tự nâng gầm để vượt qua bậc thềm hoặc ngưỡng cửa cao tới 6cm. Công nghệ LiDAR thông minh giúp robot chủ động hạ thấp cảm biến khi tiến vào các khu vực có khoảng sáng chỉ 9.3cm, mở rộng phạm vi vệ sinh dưới đồ nội thất.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max sử dụng ba camera AI để quan sát toàn cảnh và phát hiện hơn 280 loại chướng ngại vật. Robot có khả năng nhận diện 47 loại vết bẩn khô và ướt khác nhau, từ đó tự điều chỉnh chế độ làm sạch. Đặc biệt, với những vết bẩn phức tạp, thiết bị có thể thay đổi hướng di chuyển nhằm hạn chế làm vết bẩn lan rộng.

Để tăng cường khả năng làm sạch sát cạnh, Xiaomi trang bị ba bộ phận mở rộng gồm chổi cạnh, con lăn và miếng lau góc. Các chi tiết này sẽ chủ động vươn ra khi robot tiếp cận cạnh tường, góc vuông hoặc chân đồ nội thất, giúp giảm thiểu các vị trí bị bỏ sót. Cơ chế Triple Lift cho phép các bộ phận này nâng hạ độc lập, tách biệt quá trình hút bụi khô và lau nhà ướt.

Trạm sạc đa năng đi kèm hỗ trợ tự động đổ bụi, giặt con lăn bằng nước nóng lên đến 85 độ C và sấy khô bằng khí nóng 50 độ C. Túi bụi có dung tích đủ để sử dụng trong tối đa 75 ngày trước khi cần thay mới.

Người dùng có thể điều khiển Xiaomi Robot Vacuum 6 Max từ xa qua ứng dụng Xiaomi Home, cho phép khởi động robot, lên lịch làm sạch, thiết lập khu vực vệ sinh và tạo các kịch bản tự động hóa phù hợp với nhu cầu gia đình.

Ngoài phiên bản Max, Xiaomi còn giới thiệu hai phiên bản khác là Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro và Xiaomi Robot Vacuum 6, cả hai đều có lực hút 30,000Pa, pin 5,200mAh với thời gian hoạt động tối đa 140 phút.

Cả hai phiên bản này cũng được trang bị camera AI hỗ trợ nhận diện nhiều loại vật cản và vết bẩn, giúp tự động điều chỉnh chế độ làm sạch.

Trạm làm sạch đa năng của chúng cũng hỗ trợ giặt giẻ bằng nước nóng, sấy khô và tự động thu gom bụi, giảm thiểu số lần thao tác thủ công của người dùng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Mijia Smart Air Purifier 6 Plus dùng hệ thống lọc kép cho không gian rộng

Mijia Smart Air Purifier 6 Plus là một thiết bị lọc không khí được thiết kế theo cấu trúc tháp hiện đại, trang bị hai cánh quạt và hai bộ lọc, tạo ra hệ thống luồng khí kép cân bằng. Với tốc độ cung cấp không khí sạch đạt 810m³/h, thiết bị này có khả năng làm sạch không khí trong một căn phòng có diện tích lên đến 91m² chỉ trong khoảng 1,9 phút, tương đương với 12,666 lít không khí sạch mỗi phút.

Máy lọc không khí này được trang bị hệ thống cảm biến chính xác cao và cấu trúc lọc 5 lớp, giúp theo dõi và xử lý hiệu quả các tác nhân gây ô nhiễm trong không gian sống. Các chỉ số chất lượng không khí được hiển thị theo thời gian thực trên màn hình LCD màu, cho phép người dùng theo dõi biến động môi trường trong phòng qua biểu đồ chất lượng không khí trong 12 giờ gần nhất.

Mijia Smart Air Purifier 6 Plus đã đạt chứng nhận loại bỏ chất gây dị ứng từ SGS, hỗ trợ xử lý các tác nhân phổ biến như phấn hoa, lông mèo, bọ bụi và nấm mốc.

Điều này đặc biệt hữu ích cho những gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi, nuôi thú cưng hoặc có thành viên nhạy cảm với các thay đổi trong môi trường.

Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị mô đun đèn UVC kết hợp với bộ lọc hiệu suất cao, giúp loại bỏ đến 99.99% vi khuẩn và virus.

Đối với những không gian mới sửa chữa, lớp than hoạt tính chuyên dụng có khả năng hấp thụ và phân giải các chất độc hại như formaldehyde, toluene, TVOC và nhiều loại mùi khó chịu khác, từ đó cải thiện chất lượng không khí trong phòng.

Mijia Smart Air Purifier 6 Plus có khả năng kết nối với ứng dụng Xiaomi Home, cho phép người dùng theo dõi chất lượng không khí, điều khiển từ xa, thiết lập lịch hoạt động và kiểm tra tuổi thọ bộ lọc.

Thiết bị còn được trang bị bánh xe đa hướng, giúp dễ dàng di chuyển giữa các phòng. Đặc biệt, ở chế độ ngủ, độ ồn của máy chỉ khoảng 19.4dB(A), hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt và giấc ngủ của người dùng.

Xét trong cùng dòng, Xiaomi Robot Vacuum 6 Max là phiên bản có cấu hình cao nhất, với lực hút 35.000 Pa và hệ thống ba camera AI. Trong khi đó, Robot Vacuum 6 Pro và Robot Vacuum 6 có lực hút 30.000 Pa, pin 5.200 mAh và thời gian hoạt động tối đa 140 phút. Sự khác biệt này tạo ra các mức lựa chọn khác nhau trong cùng một series, thay vì tập trung vào một cấu hình duy nhất.