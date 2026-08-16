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Xuất bản ngày 16/08/2026 07:47 AM
Xuất bản ngày 16/08/2026 07:47 AM

Cận cảnh ‘gùi sầu riêng’ lớn nhất Việt Nam vừa xác lập kỷ lục

MINH MINH
MINH MINH
(VTC News) -

Gùi sầu riêng cao 18 m, lấy cảm hứng từ chiếc gùi của người Ê Đê tại Lễ hội Sầu riêng Đăk Lăk 2026 vừa được xác lập Kỷ lục "mô hình gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam"

Trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026, tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, chiếc gùi sầu riêng khổng lồ thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026, tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, chiếc gùi sầu riêng khổng lồ thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Công trình cao khoảng 18m, rộng 16m, lấy hình tượng chiếc gùi - vật dụng quen thuộc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên làm chủ đạo, phía trên tạo hình trái sầu riêng- sản vật đặc trưng của Đắk Lắk.

Công trình cao khoảng 18m, rộng 16m, lấy hình tượng chiếc gùi - vật dụng quen thuộc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên làm chủ đạo, phía trên tạo hình trái sầu riêng- sản vật đặc trưng của Đắk Lắk.

Phần thân công trình được tạo hình chiếc gùi khổng lồ - vật dụng quen thuộc trong đời sống, lao động và văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Phần thân công trình được tạo hình chiếc gùi khổng lồ - vật dụng quen thuộc trong đời sống, lao động và văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Giữ dáng chiếc gùi truyền thống, công trình được cách điệu với phần miệng rộng và thân thuôn dần, tạo cảm giác như một chiếc gùi thực sự được phóng lớn.

Giữ dáng chiếc gùi truyền thống, công trình được cách điệu với phần miệng rộng và thân thuôn dần, tạo cảm giác như một chiếc gùi thực sự được phóng lớn.

Dòng chữ nổi “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa” đặt tại chân công trình, thể hiện khát vọng đưa sầu riêng địa phương vươn ra các thị trường trong nước và quốc tế.

Dòng chữ nổi “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa” đặt tại chân công trình, thể hiện khát vọng đưa sầu riêng địa phương vươn ra các thị trường trong nước và quốc tế.

Những trái sầu riêng được bố trí ở phần đỉnh, tạo điểm nhấn trực quan và làm rõ chủ đề của công trình tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.

Những trái sầu riêng được bố trí ở phần đỉnh, tạo điểm nhấn trực quan và làm rõ chủ đề của công trình tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.

Mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam thu hút được du khách check-in.

Mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam thu hút được du khách check-in.

Hình tượng chiếc gùi kết hợp với trái sầu riêng tạo nên sự giao thoa giữa nét văn hóa truyền thống và một ngành hàng đang giữ vai trò quan trọng trong kinh tế nông nghiệp Đắk Lắk.

Hình tượng chiếc gùi kết hợp với trái sầu riêng tạo nên sự giao thoa giữa nét văn hóa truyền thống và một ngành hàng đang giữ vai trò quan trọng trong kinh tế nông nghiệp Đắk Lắk.

Gia đình chị Nguyễn Thị Nhã (phường Tuy Hòa) cho biết đây là lần đầu tiên chị đến Buôn Ma Thuột và tham dự Lễ hội Sầu riêng. Chị Nhã cho hay gia đình rất vui và phấn khởi khi được tận mắt chiêm ngưỡng chiếc gùi sầu riêng khổng lồ.

Gia đình chị Nguyễn Thị Nhã (phường Tuy Hòa) cho biết đây là lần đầu tiên chị đến Buôn Ma Thuột và tham dự Lễ hội Sầu riêng. Chị Nhã cho hay gia đình rất vui và phấn khởi khi được tận mắt chiêm ngưỡng chiếc gùi sầu riêng khổng lồ.

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột vào tối 15/8, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao Bằng chứng nhận xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với “Mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam” và “Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam”

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột vào tối 15/8, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao Bằng chứng nhận xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với “Mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam” và “Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam”

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