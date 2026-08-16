Cận cảnh ‘gùi sầu riêng’ lớn nhất Việt Nam vừa xác lập kỷ lục

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột vào tối 15/8, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao Bằng chứng nhận xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với “Mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam” và “Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam”