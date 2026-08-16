TP.HCM sẵn sàng ban hành loạt văn bản để triển khai Luật Phát triển đô thị
Dự kiến ngày 24/8, Quốc hội sẽ thông qua Luật Phát triển đô thị; loạt nội dung triển khai được TP.HCM chủ động chuẩn bị, để Luật thông qua là triển khai ngay.
Những người đi qua lịch sử mong chờ 'Trở về thời khắc thiêng liêng'
Người muốn đưa con cháu theo, người nhớ những đồng đội đã nằm xuống; với những cựu binh, chuyến 'xuyên không' về Ba Đình ngày 2/9/1945 mang nhiều mong đợi đặc biệt.
Kỳ đà hoa dài 2 mét, nặng 20 kg bò vào bếp một nhà hàng ở Phú Quốc
Kỳ đà hoa là loài kỳ đà lớn nhất tại châu Á, lớn thứ hai trên thế giới, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB của Việt Nam.
Cận cảnh ‘gùi sầu riêng’ lớn nhất Việt Nam vừa xác lập kỷ lục
Gùi sầu riêng cao 18 m, lấy cảm hứng từ chiếc gùi của người Ê Đê tại Lễ hội Sầu riêng Đăk Lăk 2026 vừa được xác lập Kỷ lục "mô hình gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam"
Vì sao nước sôi lại phát ra tiếng kêu?
Câu đố vui về chiếc ấm nước đang sôi dưới đây sẽ khiến nhiều người bật cười khi biết đáp án.
Giá xăng dầu hôm nay 16/8: Chưa ngừng đà đi lên
Lúc 6h ngày 16/8, giá dầu WTI đứng ở mức 82,4 USD/thùng, tăng 1,15 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 88,52 USD/thùng, tăng 1,45 USD/thùng.
Iran cứng rắn về eo biển Hormuz, ông Trump nói Mỹ phải chấp nhận giá xăng cao
Tổng thống Donald Trump chỉ trích Tehran và cảnh báo người Mỹ chuẩn bị đối mặt với giá nhiên liệu tiếp tục ở mức cao do chiến sự.
Khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới
Khu đất 3,5 ha tại số 5-7 Đào Duy Anh (Hà Nội) được đề xuất xây Hanoi Twin Towers 99 cao 568m, tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD.
Thợ xây phát hiện kho báu 271 tỷ đồng giấu trong bức tường tầng hầm
Nhóm thợ xây ở Bỉ vô cùng kinh ngạc khi tình cờ phát hiện ra kho vàng trị giá 271 tỷ đồng được giấu kín trong bức tường tầng hầm.
Giá vàng hôm nay 16/8: Trụ vững trên ngưỡng cao
Sáng 16/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.375 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.
Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia: Đình Bắc xuất hiện cùng Xuân Son
Đội tuyển Việt Nam có thể tiếp tục tạo ra điều chỉnh về nhân sự trong trận đấu gặp Malaysia tại bán kết ASEAN Cup 2026.
Vẻ đẹp, lịch sử và ý nghĩa của Dinh Độc Lập
Dinh Độc Lập là kiến trúc hiếm hoi đạt đến sự hoàn mỹ trong việc kết hợp giữa ngôn ngữ kiến trúc hiện đại phương Tây và triết lý phong thủy, đạo lý Á Đông.
Cựu HLV Senegal tố bị quỵt lương, đòi nợ gần 20 tỷ đồng
HLV Pape Thiaw yêu cầu Liên đoàn bóng đá Senegal thanh toán gần 20 tỷ đồng tiền lương, thưởng và chi phí, nếu không sẽ đưa vụ việc ra tòa.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 16/8: Ban ngày nắng, chiều tối mưa dông
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 16/8 cho thấy thời tiết Thủ đô tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.
Việt Nam gửi điện chia buồn về trận động đất gây nhiều thương vong tại Indonesia
Được tin trận động đất mạnh gây nhiều thương vong, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Indonesia.
Nợ nần, nhân viên trộm 120.000 USD của công ty ở Đà Nẵng
Tại cơ quan công an, Bảo khai nhận, do nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định trộm tài sản tại nơi mình làm việc.
Động đất liên tiếp, Chính phủ Indonesia kích hoạt trung tâm ứng phó thảm họa
Chính phủ Indonesia kích hoạt các trung tâm chỉ huy ứng phó thảm họa quốc gia, ưu tiên sơ tán các nạn nhân bị mắc kẹt sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra.
Thái Lan đánh bại Singapore, rộng cửa vào chung kết ASEAN Cup 2026
Thái Lan đánh bại Singapore 3-1 ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, qua đó nắm lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân nhà ngày 18/8.
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