Xiaomi 17T Series 'gây sốt' tuần đầu ra mắt, doanh số tăng vọt 40% tại Việt Nam

(VTC News) -

Số liệu thực tế từ các chuỗi bán lẻ cho thấy lượng đơn đặt hàng của thế hệ này cao hơn 40% so với phiên bản tiền nhiệm là Xiaomi 15T Series vốn ra mắt vào mùa thu năm ngoái. Sự bứt phá doanh số của một thiết bị nhóm cận cao cấp ngay trong giai đoạn đầu hè phản ánh rõ tâm lý ưu tiên các dòng máy có hiệu năng thực tế cao, tính năng camera chuyên sâu nhưng giá thành dễ tiếp cận, thay vì dồn dòng tiền vào các phân khúc cao cấp đắt đỏ.

Hệ thống ống kính thu phóng quang học 5x trên Xiaomi 17T Series.

Đại diện đơn vị phân phối tại Việt Nam nhận định, kết quả kinh doanh bước đầu tại thị trường nội địa cho thấy mức độ đón nhận của người dùng đối với các giải pháp kỹ thuật số có sự dịch chuyển rõ rệt. Người tiêu dùng hiện đại đòi hỏi sự cân bằng cao giữa các yếu tố cấu thành sản phẩm từ năng lực xử lý, giải pháp nhiếp ảnh đến chính sách bảo trì thiết bị sau khi mua.

Điểm nâng cấp đáng giá nhất chính là việc nhà sản xuất đã đưa công nghệ camera thu phóng quang học 5x lên cả phiên bản tiêu chuẩn lẫn phiên bản cao cấp. Điều này cho phép người dùng bắt trọn các khung hình ở khoảng cách xa với độ chi tiết cao, khắc phục hiện tượng vỡ hình hay nhiễu hạt vốn thường gặp trên các dòng máy cùng phân khúc.

Khách hàng thực tế trải nghiệm Xiaomi 17T Series.

Hệ thống ống kính mới phù hợp cho nhiều thể loại tác nghiệp từ chụp ảnh chân dung, phong cảnh, đường phố đến sân khấu và các khoảnh Khoảnh khắc đời thường. Bên cạnh phần cứng mạnh mẽ, thiết bị còn tích hợp tính năng live moment giúp ghi lại những chuyển động ngắn giàu cảm xúc, mở rộng khả năng kể chuyện bằng hình ảnh và hỗ trợ tối ưu cho nhóm người dùng sáng tạo nội dung số hằng ngày.

Sức hút của Xiaomi 17T Series không chỉ đến từ cấu hình mạnh hay bộ nhớ lưu trữ lớn, mà còn nhờ đòn bẩy từ các chương trình kích cầu thực tế. Việc nhà sản xuất chủ động duy trì chính sách trợ giá trực tiếp kết hợp cùng chương trình thu cũ đổi mới đã giúp người dùng giảm bớt đáng kể chi phí tiếp cận sản phẩm.

Thêm vào đó, gói hậu mãi cũng được nâng cấp mạnh tay khi kéo dài thời hạn bảo hành chính hãng từ mức thông thường lên đến hai năm cho những khách hàng mua máy sớm. Người mua dòng thiết bị này còn được bảo đảm quyền lợi qua gói bảo hiểm rơi vỡ màn hình và chính sách hỗ trợ mượn máy tạm thời, giúp quá trình sử dụng không bị gián đoạn khi xảy ra sự cố kỹ thuật.