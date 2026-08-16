Jaecoo J5 sản xuất tại Việt Nam, giá từ 499 triệu đồng

(VTC News) -

Jaecoo J5 là sản phẩm đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy của liên doanh Geleximco - Chery (hãng mẹ của Omoda & Jaecoo) ở Hưng Yên. Xe bán thông qua hệ thống hơn 40 nhà phân phối chính hãng trên toàn quốc và bắt đầu bàn giao cho khách hàng từ tháng 8.

Jaecoo J5 cung cấp ba lựa chọn hệ truyền động gồm động cơ xăng, hệ thống hybrid (SHS-H) và phiên bản thuần điện (EV) với tổng cộng 4 phiên bản.

Trong giai đoạn mở bán kéo dài đến hết ngày 31/8/2026, Omoda & Jaecoo Việt Nam đưa ra hai phương án ưu đãi dành cho 555 khách hàng đầu tiên chủ động lựa chọn theo nhu cầu:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Giá ưu đãi phương án 1 (triệu VNĐ) Giá ưu đãi phương án 2 (triệu VNĐ) J 5 Premium (ICE) 599 569 499 J5 SHS-H Premium (Hybrid) 669 629 599 J5 SHS-H Flagship (Hybrid) 749 699 669 J5 EV Flagship 749 699 599

Với phương án thứ nhất, khách hàng tiếp tục hưởng các quyền lợi của chương trình mở bán trước đó, hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu với tỷ lệ vay tối đa 80% giá trị xe và 1 năm bảo hiểm vật chất.

Riêng khách hàng mua J5 EV Flagship hưởng thêm quyền lợi dành cho phiên bản thuần điện bao gồm bộ sạc đa dụng và ứng dụng thông minh T-Box, trị giá 20 triệu đồng.

Với phương án thứ hai, khách hàng có thể lựa chọn ưu đãi 7-8 năm miễn phí đổ xăng (đối với phiên bản J5 Premium và phiên bản J5 SHS-H) hoặc 30 năm sạc xe miễn phí với phiên bản J5 EV Flagship.

Jaecoo J5 có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.380 x 1.860 x 1.650mm, chiều dài cơ sở 2.620mm. Mẫu xe này nằm trong nhóm SUV cỡ B và được định vị cao hơn Omoda C5.

J5 sở hữu thiết kế vuông vức với các đường nét phẳng, tương đồng với mẫu J7. Lưới tản nhiệt kích thước lớn nối liền hệ thống đèn pha LED. Xe sử dụng vành hợp kim 18 inch.

Nội thất cấu hình 5 chỗ, cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình cảm ứng giải trí 13,2 inch đặt dọc, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi kèm 8 loa Sony.

Ba cấu hình động cơ đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau. Bản J5 Premium (ICE) dùng động cơ xăng tăng áp 1,5 lít, công suất 145 mã lực, mô-men xoắn cực đại 210 Nm.

Bản J5 SHS-H (Hybrid) kết hợp máy xăng 1.5 tăng áp 1,5 và môtơ điện, tổng công suất 221 mã lực, phạm vi hoạt động kết hợp khoảng 1.000 km theo chuẩn NEDC.

Phiên bản J5 EV Flagship (EV) lắp mô-tơ điện công suất 208 mã lực, mô-men xoắn 288 Nm. Phạm vi hoạt động 461 km mỗi lần sạc đầy. Pin hỗ trợ sạc nhanh DC từ 30 - 80% trong 28 phút.

Trang bị an toàn trên các phiên bản J5 SHS-H Flagship và J5 EV Flagship được nâng cấp với 6 túi khí, 18 tính năng ADAS và camera 540 HD. Các công nghệ hỗ trợ người lái gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa cùng nhiều tính năng khác.

Phiên bản J5 Premium được trang bị 4 túi khí cùng nhiều công nghệ an toàn và hỗ trợ vận hành như ABS, EBD, ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo và hệ thống giảm sát áp suất lốp.

Trong phân khúc SUV cỡ B tại thị trường Việt Nam, Jaecoo J5 với mức giá khởi điểm từ 499 triệu đồng cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như Toyota Corolla Cross, Hyundai Creta, Kia Seltos và Honda HR-V.

Lợi thế lắp ráp trong nước giúp mẫu xe này chủ động nguồn cung và định giá cạnh tranh khi đối đầu với các đối thủ nhập khẩu lẫn lắp ráp khác trong nhóm xe gầm cao đô thị.