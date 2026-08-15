Apple tự phát triển mô hình AI riêng cho thị trường Trung Quốc

(VTC News) -

Trước thềm ra mắt các thiết bị mới gồm iPhone 18 Pro và mẫu smartphone màn hình gập iPhone Ultra, năng lực xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là yếu tố then chốt để Apple cạnh tranh trực tiếp với các dòng máy đối thủ như Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy Z Fold8 hay Google Pixel 11. Dù hệ điều hành iOS 27 dự kiến tích hợp trợ lý ảo Siri AI tại thị trường Mỹ, Apple vẫn chưa chính thức cung cấp bộ công cụ Apple Intelligence tại Trung Quốc trong suốt hai năm qua do rào cản pháp lý và ngôn ngữ.

Theo thông tin từ Reuters, Apple đã tự phát triển và đào tạo mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) riêng cho thị trường Trung Quốc thay vì dựa vào mô hình của một nhà cung cấp bên thứ ba. Mô hình bản địa hóa này được hoàn thiện với sự hỗ trợ kỹ thuật từ tập đoàn công nghệ Alibaba, đối tác đã hợp tác nghiên cứu cùng Apple từ đầu năm ngoái.

Apple Intelligence có thể xuất hiện tại Trung Quốc từ mùa thu năm nay. (Ảnh: Apple)

Bước đi này được đẩy nhanh sau khi Apple chính thức nhận được sự phê duyệt từ Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) vào tháng trước. Đây là điều kiện pháp lý bắt buộc để các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài triển khai dịch vụ AI tại quốc gia này. Nguồn tin cho biết, các tính năng Apple Intelligence sẽ bắt đầu khả dụng tại thị trường Trung Quốc trong vài tháng tới thông qua bản cập nhật hệ điều hành iOS 27.

Việc tích hợp mô hình AI bản địa hóa lên hệ sinh thái iOS 27 được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng cho Apple tại thị trường lớn thứ hai thế giới. Trong bối cảnh dung lượng thị trường smartphone tại Trung Quốc có xu hướng sụt giảm, Apple vẫn duy trì được mức tăng trưởng và giữ vị trí thứ hai về thị phần.

Việc hoàn thiện các tính năng AI tối ưu riêng cho người dùng nội địa sẽ là yếu tố trợ lực quan trọng cho doanh số của dòng iPhone 18 Pro và mẫu máy gập cao cấp trong giai đoạn phát hành sắp tới.