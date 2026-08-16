(VTC News) -

Hình ảnh chiếc ấm nước đang sôi cùng câu hỏi: “Vì sao nước sôi lại phát ra tiếng kêu?“ tưởng chừng chỉ là một hiện tượng khoa học quen thuộc, nhưng đây lại là câu đố mẹo đòi hỏi người chơi phải thay đổi cách suy nghĩ.

Không ít người lập tức liên tưởng đến các hiện tượng như bọt khí, hơi nước hay áp suất. Đó lại chưa chắc là hướng giải đáp mà câu đố muốn hướng tới.

Bạn có tự tin tìm ra đáp án? Hãy thử thách bạn bè và người thân để xem ai là người suy luận nhanh nhất.

Vì sao nước sôi lại phát ra tiếng kêu? (Ảnh minh họa)

Đừng vội nản lòng bởi câu đố này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.