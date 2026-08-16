Khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới

Khu đất 3,5 ha tại số 5-7 Đào Duy Anh (Hà Nội) được đề xuất xây Hanoi Twin Towers 99 cao 568m, tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD.
Nhóm thợ xây ở Bỉ vô cùng kinh ngạc khi tình cờ phát hiện ra kho vàng trị giá 271 tỷ đồng được giấu kín trong bức tường tầng hầm.
Sáng 16/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.375 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.
Đội tuyển Việt Nam có thể tiếp tục tạo ra điều chỉnh về nhân sự trong trận đấu gặp Malaysia tại bán kết ASEAN Cup 2026.
Dinh Độc Lập là kiến trúc hiếm hoi đạt đến sự hoàn mỹ trong việc kết hợp giữa ngôn ngữ kiến trúc hiện đại phương Tây và triết lý phong thủy, đạo lý Á Đông.
HLV Pape Thiaw yêu cầu Liên đoàn bóng đá Senegal thanh toán gần 20 tỷ đồng tiền lương, thưởng và chi phí, nếu không sẽ đưa vụ việc ra tòa.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 16/8 cho thấy thời tiết Thủ đô tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.
Được tin trận động đất mạnh gây nhiều thương vong, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Indonesia.
Tại cơ quan công an, Bảo khai nhận, do nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định trộm tài sản tại nơi mình làm việc.
Chính phủ Indonesia kích hoạt các trung tâm chỉ huy ứng phó thảm họa quốc gia, ưu tiên sơ tán các nạn nhân bị mắc kẹt sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra.
Thái Lan đánh bại Singapore 3-1 ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, qua đó nắm lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân nhà ngày 18/8.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường phòng chống thiên tai sau khi lũ lụt, sạt lở liên tiếp khiến hàng chục người thiệt mạng.
Bị nam thanh niên đi xe Wave cướp điện thoại ở TP.HCM, người phụ nữ lập tức níu chặt khiến đối tượng phải bỏ xe, chạy bộ tẩu thoát.
Trực tiếp bóng đá Singapore vs Thái Lan (20h ngày 15/8): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Singapore đấu với Thái Lan thuộc bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
Cập nhật link xem trực tiếp Singapore vs Thái Lan: Kênh phát sóng, giờ thi đấu, thông tin trận bán kết lượt đi Singapore vs Thái Lan giải ASEAN Cup 2026.
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