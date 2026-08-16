Khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới

Bên cạnh mục tiêu trở thành tháp đôi cao nhất thế giới, Hanoi Twin Towers 99 được đề xuất với tham vọng thiết lập thêm nhiều kỷ lục. Trong đó có vườn nhiệt đới ở độ cao lớn nhất thế giới, bảo tàng nghệ thuật số (Digital Art Museum) ở độ cao lớn nhất thế giới, hai sân đỗ trực thăng ở độ cao lớn nhất thế giới và đại sảnh trên không (Sky Ballroom) có quy mô lớn nhất thế giới.