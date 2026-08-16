Top 10 mỹ nhân Việt mặc đẹp nhất tuần qua

Chi Pu được khen như “tiên nữ” trên thảm đỏ đêm hội Weibo diễn ra tối 1/8 tại Idea Live Arena. Người đẹp lựa chọn trang phục được thực hiện riêng, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh khiết và mềm mại của hoa sen. Chiếc đầm được phát triển trên phom dáng ôm sát cùng cấu trúc corset điêu khắc, mô phỏng những cánh sen đang nâng đỡ và bao bọc cơ thể.