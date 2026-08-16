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Xuất bản ngày 16/08/2026 08:00 AM
Xuất bản ngày 16/08/2026 08:00 AM

Vì sao đồng Yên lao dốc, dù Nhật Bản và Mỹ đổ hàng chục tỷ USD ứng cứu?

(VTC News) -

Nhật Bản và Mỹ bỏ ra hàng chục tỷ USD để cứu đồng Yên, nhưng chỉ ít ngày sau, đồng tiền này lại quay đầu lao dốc.

VTC News
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