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Vì sao đồng Yên lao dốc, dù Nhật Bản và Mỹ đổ hàng chục tỷ USD ứng cứu? Nhật Bản và Mỹ bỏ ra hàng chục tỷ USD để cứu đồng Yên, nhưng chỉ ít ngày sau, đồng tiền này lại quay đầu lao dốc.

Cận cảnh ‘gùi sầu riêng’ lớn nhất Việt Nam vừa xác lập kỷ lục Gùi sầu riêng cao 18 m, lấy cảm hứng từ chiếc gùi của người Ê Đê tại Lễ hội Sầu riêng Đăk Lăk 2026 vừa được xác lập Kỷ lục "mô hình gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam"

Vì sao nước sôi lại phát ra tiếng kêu? Câu đố vui về chiếc ấm nước đang sôi dưới đây sẽ khiến nhiều người bật cười khi biết đáp án.

Giá xăng dầu hôm nay 16/8: Chưa ngừng đà đi lên Lúc 6h ngày 16/8, giá dầu WTI đứng ở mức 82,4 USD/thùng, tăng 1,15 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 88,52 USD/thùng, tăng 1,45 USD/thùng.

Iran cứng rắn về eo biển Hormuz, ông Trump nói Mỹ phải chấp nhận giá xăng cao Tổng thống Donald Trump chỉ trích Tehran và cảnh báo người Mỹ chuẩn bị đối mặt với giá nhiên liệu tiếp tục ở mức cao do chiến sự.

Khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới Khu đất 3,5 ha tại số 5-7 Đào Duy Anh (Hà Nội) được đề xuất xây Hanoi Twin Towers 99 cao 568m, tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD.

Thợ xây phát hiện kho báu 271 tỷ đồng giấu trong bức tường tầng hầm Nhóm thợ xây ở Bỉ vô cùng kinh ngạc khi tình cờ phát hiện ra kho vàng trị giá 271 tỷ đồng được giấu kín trong bức tường tầng hầm.

Giá vàng hôm nay 16/8: Trụ vững trên ngưỡng cao Sáng 16/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.375 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia: Đình Bắc xuất hiện cùng Xuân Son Đội tuyển Việt Nam có thể tiếp tục tạo ra điều chỉnh về nhân sự trong trận đấu gặp Malaysia tại bán kết ASEAN Cup 2026.

Vẻ đẹp, lịch sử và ý nghĩa của Dinh Độc Lập Dinh Độc Lập là kiến trúc hiếm hoi đạt đến sự hoàn mỹ trong việc kết hợp giữa ngôn ngữ kiến trúc hiện đại phương Tây và triết lý phong thủy, đạo lý Á Đông.

Cựu HLV Senegal tố bị quỵt lương, đòi nợ gần 20 tỷ đồng HLV Pape Thiaw yêu cầu Liên đoàn bóng đá Senegal thanh toán gần 20 tỷ đồng tiền lương, thưởng và chi phí, nếu không sẽ đưa vụ việc ra tòa.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 16/8: Ban ngày nắng, chiều tối mưa dông Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 16/8 cho thấy thời tiết Thủ đô tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Việt Nam gửi điện chia buồn về trận động đất gây nhiều thương vong tại Indonesia Được tin trận động đất mạnh gây nhiều thương vong, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Indonesia.

Nợ nần, nhân viên trộm 120.000 USD của công ty ở Đà Nẵng Tại cơ quan công an, Bảo khai nhận, do nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định trộm tài sản tại nơi mình làm việc.