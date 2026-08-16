Công nghệ 16/8: Anthropic chuẩn bị IPO với dự báo doanh thu 200 tỷ USD năm 2028

(VTC News) -

Anthropic đặt cược IPO vào dự báo doanh thu 2028

Con số này cho thấy tốc độ tăng trưởng mà các nhà đầu tư được yêu cầu tin tưởng.

Logo Claude trên màn hình điện thoại - biểu tượng cho sản phẩm AI của Anthropic. (Ảnh: NurPhoto/Getty Images)

Các ngân hàng và nhà đầu tư định giá Anthropic dựa trên hệ số doanh thu tương lai, thay vì lợi nhuận hiện tại. Đây là cách tiếp cận thường thấy với các công ty công nghệ tăng trưởng nhanh, nhưng việc nhìn xa đến hai năm sau là điều hiếm, phản ánh quy mô mở rộng mạnh mẽ của doanh nghiệp AI này.

Để so sánh, Anthropic được đặt cạnh những cái tên như Cloudflare, Palantir và SpaceX - các công ty cũng từng được định giá dựa trên kỳ vọng dài hạn. Nhà đầu tư kỳ vọng chi phí khổng lồ cho hạ tầng AI sẽ dần trở thành tỷ lệ nhỏ hơn trong doanh thu, mở đường cho biên lợi nhuận tăng trưởng.

SpaceX hoàn tất thương vụ mua lại Cursor

SpaceX chính thức khép lại thương vụ mua lại Cursor, startup AI chuyên về lập trình, với giá trị khoảng 60 tỷ USD. Đây là bước đi tiếp nối sau khi SpaceX đã sáp nhập xAI trước đó, nhằm củng cố năng lực công nghệ và mở rộng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo.

Giao diện trang chủ Cursor với logo đặc trưng. (Ảnh: Getty Image)

Theo thông báo, Cursor sẽ được hưởng lợi từ hạ tầng GPU khổng lồ của SpaceX - vốn đang được cho thuê cho các khách hàng lớn như Anthropic và Google. Điều này giúp Cursor có khả năng mở rộng quy mô xử lý dữ liệu và phát triển các ứng dụng AI vượt trội.

SpaceX nhấn mạnh mục tiêu xây dựng năng lực tính toán để “mở rộng trí tuệ vượt xa những gì đang tồn tại”. Cursor kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng nơi trí tuệ nhân tạo được ứng dụng thực tế, đồng thời đối mặt với thách thức từ các vấn đề môi trường liên quan đến hạ tầng dữ liệu.

Viettel dẫn đầu giải thưởng kinh doanh quốc tế IBA 2026

Viettel vừa đạt thành tích ấn tượng tại International Business Awards (IBA) 2026, trở thành doanh nghiệp giành nhiều giải thưởng nhất toàn cầu. Trong tổng số 28 giải thưởng, Viettel sở hữu 17 giải Vàng, 8 giải Bạc và 3 giải Đồng. Đáng chú ý, số lượng giải Vàng gần gấp đôi so với năm 2025 (8 giải), khẳng định bước tiến vượt bậc của tập đoàn.

Bitel được vinh danh ở các hạng mục quan trọng như Doanh nghiệp viễn thông quy mô lớn, Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nhất năm. (Ảnh: Viettel)

Năm nay, 18/28 giải thưởng của Viettel đến từ các thị trường nước ngoài, cho thấy năng lực vận hành và sáng tạo của tập đoàn đã được chuẩn hóa ở quy mô quốc tế. Bitel được vinh danh ở các hạng mục quan trọng như: Doanh nghiệp viễn thông quy mô lớn, Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nhất năm, và Ứng dụng di động tốt nhất.

Metfone giành giải Vàng ở hạng mục Dấu ấn tài chính, cùng với các chiến dịch Marketing lan tỏa trên TikTok - minh chứng cho việc một thương hiệu viễn thông có thể trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng tại thị trường sở tại.

IBA là giải thưởng danh tiếng và lâu năm tôn vinh những tổ chức sáng tạo trên toàn cầu. IBA 2026 quy tụ hơn 3.800 doanh nghiệp tham gia, bao gồm các tên tuổi lớn như IBM, Cisco, Cathay Financial Holdings. Lễ trao giải sẽ diễn ra ngày 28/10 tại Paris, Pháp.