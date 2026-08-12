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Xuất bản ngày 12/08/2026 05:33 PM
Xuất bản ngày 12/08/2026 05:33 PM

Trung Quốc đột phá vật liệu graphene lượng tử, bước tiến lớn trong công nghệ

(VTC News) -

Trung Quốc công bố bước đột phá trong vật liệu graphene lượng tử, có khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ với Mỹ.

VTC News
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paper plane
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