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Trung Quốc đột phá vật liệu graphene lượng tử, bước tiến lớn trong công nghệ Trung Quốc công bố bước đột phá trong vật liệu graphene lượng tử, có khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ với Mỹ.

Cách để TP.HCM di dời toàn bộ 41.540 căn nhà ven kênh rạch trong 4 năm Để hoàn tất di dời 41.540 căn nhà ven kênh rạch, TP.HCM sẽ triển khai 115 dự án chỉnh trang đô thị, với tổng vốn đầu tư dự kiến 396.875 tỷ đồng, tại 53 phường, xã.

Bóc trần chiêu trò ‘cộng sinh câu view kiếm tiền’ của ‘giang hồ mạng’ Phía sau cuộc livestream đấu tố là “thị trường chú ý”, biến sự phẫn nộ của công chúng thành tiền, là sự cộng sinh truyền thông mà hai phía khẩu chiến đều thu lợi.

Đại biểu Quốc hội: Người dân cần cảnh báo nơi sẽ ngập, không phải thông số xả hồ ĐBQH đề nghị vận hành liên hồ theo "thời gian thực" phải giúp người dân biết nơi nào sẽ ngập, đường nào bị chia cắt và phải di chuyển đến đâu để bảo đảm an toàn.

Cựu tiếp viên hàng không cao 1m86 đại diện Việt Nam thi Nam vương quốc tế Nguyễn Vũ Linh từng hai lần giành Á vương tại các cuộc thi quốc tế, tiếp tục được chọn đại diện Việt Nam tại Mister International 2026.

Cán bộ, công chức, viên chức có thể vay tín chấp tới 400 triệu đồng tại GPBank GPBank triển khai sản phẩm cho vay không tài sản bảo đảm dành cho cán bộ, công chức, viên chức với hạn mức lên tới 400 triệu đồng.

Điều gì đứng sau hơn 500.000 cơ hội trúng thưởng khi xé nhãn? Từ khâu tạo mã, in trên dây chuyền đến xác nhận kết quả, chương trình “Xé ngay trúng liền” được vận hành theo quy trình tự động, bảo đảm tính công bằng và minh bạch.

TP.HCM chốt ngày tựu trường, sớm nhất từ 17/8 UBND TP.HCM vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2026 - 2027 và các năm học tiếp theo, học sinh đầu cấp, cuối cấp tựu trường ngày 17/8.

Cuộc sống trong mơ của chàng trai ngắm mây nhận lương hơn 200 triệu đồng Vượt qua gần 3.600 ứng viên, chàng trai 22 tuổi ở Trung Quốc đảm nhận công việc 'quan sát biển mây' với mức lương lên tới 231 triệu đồng mỗi tháng.

XSMT 12/8 - Kết quả XSMT hôm nay thứ Tư ngày 12/8/2026 XSMT 12/8 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 12/8/2026 được cập nhật lúc 17h15, theo dõi kết quả XSMT mới nhất, chính xác nhất.

Vietjet thắng lớn tại Flyers’ Choice Awards 2026 Vietjet vừa được vinh danh tại hai hạng mục toàn cầu của Flyers’ Choice Awards 2026 do AirlineRatings tổ chức.

XSKH 12/8 - Xổ số Khánh Hòa hôm nay 12/8/2026 Theo dõi XSKH 12/8, kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 12/8/2026, xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 12/8/2026 nhanh, chính xác nhất.

XSDNA 12/8 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 12/8/2026 XSDNA 12/8, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay thứ Tư ngày 12/8/2026 được cập nhật đầy đủ, chính xác các hạng giải.