Trung Quốc đột phá vật liệu graphene lượng tử, bước tiến lớn trong công nghệ

Trung Quốc công bố bước đột phá trong vật liệu graphene lượng tử, có khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ với Mỹ.
Để hoàn tất di dời 41.540 căn nhà ven kênh rạch, TP.HCM sẽ triển khai 115 dự án chỉnh trang đô thị, với tổng vốn đầu tư dự kiến 396.875 tỷ đồng, tại 53 phường, xã.
Phía sau cuộc livestream đấu tố là “thị trường chú ý”, biến sự phẫn nộ của công chúng thành tiền, là sự cộng sinh truyền thông mà hai phía khẩu chiến đều thu lợi.
ĐBQH đề nghị vận hành liên hồ theo "thời gian thực" phải giúp người dân biết nơi nào sẽ ngập, đường nào bị chia cắt và phải di chuyển đến đâu để bảo đảm an toàn.
Nguyễn Vũ Linh từng hai lần giành Á vương tại các cuộc thi quốc tế, tiếp tục được chọn đại diện Việt Nam tại Mister International 2026.
GPBank triển khai sản phẩm cho vay không tài sản bảo đảm dành cho cán bộ, công chức, viên chức với hạn mức lên tới 400 triệu đồng.
Từ khâu tạo mã, in trên dây chuyền đến xác nhận kết quả, chương trình “Xé ngay trúng liền” được vận hành theo quy trình tự động, bảo đảm tính công bằng và minh bạch.
UBND TP.HCM vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2026 - 2027 và các năm học tiếp theo, học sinh đầu cấp, cuối cấp tựu trường ngày 17/8.
Vượt qua gần 3.600 ứng viên, chàng trai 22 tuổi ở Trung Quốc đảm nhận công việc 'quan sát biển mây' với mức lương lên tới 231 triệu đồng mỗi tháng.
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Dịp Quốc khánh 2/9 tới đây, TP.HCM sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành 16 dự án, công trình trọng điểm, với tổng vốn hơn 249.000 tỷ đồng.
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