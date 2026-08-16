Lê Xuân Tiền bật khóc rời show 'Anh trai', Jun Phạm tiếp tục dẫn đầu

(VTC News) -

Tập 7 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tiếp tục đưa khán giả đến với những màn đối kháng tại Công diễn 2. Sau hai trận đấu, Nhà Chiến Mã và Nhà Long Mã giành quyền an toàn, còn Nhà Thám Hiểm và Nhà Hiển Nhiên rơi vào nhóm nguy hiểm. Kết quả bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân sau đó xác định Lê Xuân Tiền là Anh Tài tiếp theo phải dừng cuộc chơi.

Lê Xuân Tiền bật khóc khi dừng cuộc chơi

Tại Công diễn 2, Lê Xuân Tiền thuộc Nhà Thám Hiểm, cùng Thơm (Da LAB), Thỏ (Da LAB) và Hoàng Tôn thể hiện ca khúc Người về nơi đâu. Khác với những tiết mục thiên về trình diễn trước đó, lần này nhóm tập trung nhiều hơn vào vocal, tạo không gian để các thành viên khoe khả năng hát và xử lý cảm xúc.

Với Lê Xuân Tiền, đây tiếp tục là thử thách không nhỏ. Xuất thân là diễn viên, anh bước vào chương trình với nhiều hạn chế về ca hát và vũ đạo so với các Anh Tài có nhiều năm hoạt động âm nhạc. Tuy nhiên, nam diễn viên được đồng đội hỗ trợ trong quá trình tập luyện và nỗ lực thích nghi với yêu cầu của sân chơi.

Lê Xuân Tiền dừng chân sau công diễn 2.

Nhà Thám Hiểm cuối cùng không thể giành chiến thắng trước đối thủ và rơi vào nhóm nguy hiểm. Khi kết quả hỏa lực cá nhân được công bố, Lê Xuân Tiền là cái tên phải dừng lại.

Khoảnh khắc chia tay khiến nam diễn viên không kìm được nước mắt. Những người đồng đội cũng dành cho anh nhiều cái ôm trước khi rời chương trình. Đặc biệt, Thơm (Da LAB) xúc động trong khoảnh khắc tiễn Lê Xuân Tiền, tạo nên một trong những hình ảnh giàu cảm xúc nhất tập 7.

Dù hành trình tại chương trình kết thúc khá sớm, Lê Xuân Tiền cho biết anh vẫn trân trọng cơ hội được trở thành một phần của K26. Với nam diễn viên, việc được gọi là “Anh Tài Lê Xuân Tiền” là dấu mốc đáng nhớ. Anh xem quãng thời gian tham gia chương trình là hành trình ngắn nhưng nhiều trải nghiệm, giúp bản thân bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức ở lĩnh vực mới.

Nhà Chiến Mã thắng lớn, Hà An Huy lập cú đúp

Ở diễn biến còn lại, Nhà Chiến Mã trở thành đội nổi bật nhất Công diễn 2. Đại Nghĩa, BB Trần, Thanh Duy và Nguyễn Văn Chung mang ca khúc Chim sáo ngày xưa lên sân khấu, kết hợp âm nhạc hiện đại với nghệ thuật múa rối nước truyền thống.

Màn trình diễn giúp Nhà Chiến Mã giành 4.210 điểm hỏa lực, đứng đầu Công diễn 2 và xóa thẻ đỏ thành công.

Hà An Huy giành cú đúp Chiến tướng ở hai Công diễn liên tiếp.

Đáng chú ý, Hà An Huy tiếp tục chứng minh phong độ ổn định khi có cú đúp Chiến tướng ở hai Công diễn liên tiếp. Thành tích này giúp nam ca sĩ ngày càng nổi bật trong cuộc đua của mùa giải năm nay.

Trong khi đó, Nhà Hiển Nhiên với Đinh Mạnh Ninh, Will, Toki Thành Thỏ và Duy Khánh mang đến tiết mục Tan biến. Dù gặp một số vấn đề trong quá trình chuẩn bị, các thành viên vẫn hoàn thành phần trình diễn và tạo được dấu ấn riêng.

Jun Phạm tiếp tục giữ vị trí số 1

Nếu Lê Xuân Tiền là nốt lặng của tập 7 thì cuộc đua trên bảng xếp hạng cá nhân lại chứng kiến sự ổn định của những gương mặt nổi bật.

Sau Công diễn 2, Jun Phạm tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân. Đây là lần thứ hai liên tiếp nam nghệ sĩ giữ vị trí số 1, sau khi vươn lên dẫn đầu ở Công diễn 1. Hà An Huy đứng thứ hai, tiếp đến là Duy Khánh, Neko Lê và Will.

Jun Phạm tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân.

Việc Jun Phạm duy trì ngôi đầu trong khi Hà An Huy bứt phá mạnh cho thấy cuộc đua cá nhân đang ngày càng đáng chú ý. Một bên là sự ổn định của Jun Phạm, bên còn lại là đà tiến của Hà An Huy sau hai lần liên tiếp đảm nhận vai trò Chiến tướng.

Sau Công diễn 2, các Anh Tài tiếp tục bước vào quá trình lập đội cho Công diễn 3. Tám ứng viên thủ lĩnh gồm Jun Phạm, Hà An Huy, Cheng, Hoàng Dũng, Mew Amazing, Will, Huỳnh Lập và Thái VG. Đây được dự đoán là chặng đua tiếp tục có nhiều thay đổi khi các Anh Tài phải tính toán chiến thuật, đội hình và lựa chọn những nhân tố phù hợp cho các thử thách tiếp theo.