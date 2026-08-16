Iran cứng rắn về eo biển Hormuz, ông Trump nói Mỹ phải chấp nhận giá xăng cao

(VTC News) -

Tiến trình hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình và hoạt động vận chuyển dầu bằng tàu qua eo biển Hormuz vẫn bị đình trệ.

“Eo biển này sẽ chỉ được mở và đóng theo mệnh lệnh của Iran“, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi viết trên X.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Abbas Araqchi cho biết Iran chưa quyết định nối lại đàm phán với Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Iran Shahrara News, ông nói Washington phải đáp ứng các điều kiện liên quan đến eo biển thì hoạt động vận tải qua tuyến đường thủy này mới được nối lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump kêu gọi người Mỹ chấp nhận giá xăng cao hơn một chút trong khi cuộc xung đột tiếp diễn. Phát biểu tại cuộc vận động chính trị ở Garden City, New York, ông nói việc phải trả “thêm một chút tiền cho xăng” là cái giá xứng đáng để bảo đảm rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là một lãnh thổ của Mỹ“, ông Trump nói. Trong suốt cuộc xung đột, Tổng thống Mỹ liên tục thay đổi giữa những lời đe dọa leo thang và tuyên bố rằng thỏa thuận hòa bình sắp đạt được.

Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình tại Mỹ hôm thứ Sáu vào khoảng 4,08 USD/gallon, tăng 29% so với năm trước. Xu hướng này làm gia tăng lạm phát và khiến cử tri thất vọng.

Ông Trump, thuộc đảng Cộng hòa, từng vận động tranh cử với cam kết giảm chi phí năng lượng. Trong khi đó, đảng Dân chủ đang tìm cách biến những tác động của cuộc chiến thành vấn đề trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11.

Giá dầu thô kỳ hạn tăng 1 USD/thùng hôm thứ Sáu. Hợp đồng dầu Brent chuẩn được dự báo tăng 6,0% trong tuần, trong khi dầu West Texas Intermediate (WTI) tăng 5,4%.

Tehran cũng gia tăng mạnh mẽ các tuyên bố cứng rắn trong những ngày gần đây, khi những nỗ lực nhằm chấm dứt lâu dài cuộc chiến dường như rơi vào bế tắc. “Eo biển Hormuz không thể bị chiếm giữ chỉ bằng bài đăng trên Twitter hay tàu sân bay, bằng việc ban hành mệnh lệnh hay đọc bài phát biểu tranh cử”, ông Gharibabadi nói. Tuy nhiên, bất chấp giọng điệu cứng rắn của Iran, cũng xuất hiện những dấu hiệu cho thấy nước này đang phải chịu tổn thất kinh tế.

Tổng thống Masoud Pezeshkian, trong phát biểu trên truyền hình nhà nước, cho rằng tình trạng lạm phát cao là do Mỹ phong tỏa các cảng của Iran và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của nước này. Ông Trump và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đều cam kết gây thêm thiệt hại tài chính cho Iran.