Xe máy rẽ phải khi đèn đỏ sẽ bị phạt thế nào từ 2025?

Theo Điểm c Khoản 7 và Điểm b Khoản 13 Điều 7 Nghị định 168 quy định xử phạt hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ với số tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng khi người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Điểm b Khoản 10 và Điểm d Khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024 quy định trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông mà gây tai nạn thì bị xử phạt hành chính với số tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Những trường hợp được phép rẽ phải khi đèn đỏ nhưng không bật xi nhan thì vẫn có thể bị xử phạt. (Ảnh minh hoạ)

Trong trường hợp người đi xe máy rẽ phải khi đèn đỏ trái với quy định thì sẽ bị xử phạt theo mức phạt với hành vi không chấp nhận tín hiệu đèn giao thông với các mức phạt như đã nêu ở trên.

Tuy nhiên, thực tế, có một số trường hợp đèn đỏ được phép rẽ phải, cụ thể: Được rẽ khi có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; Các đèn tín hiệu hình mũi tên/hình xe mô tô cho phép rẽ phải và đang chuyển màu xanh; có biển báo phụ cho phép rẽ phải khi đèn đỏ; Có vạch mắt võng trên mặt đường; Có tiểu đảo phân luồng cho phép rẽ phải trước khi đến đèn giao thông.

Khi rẽ phải tại những trường hợp được nêu trên, người điều khiển xe máy phải bật xi nhan và nhường đường cho người đi bộ. Với lỗi không xi nhan, từ ngày 1/1/2025, xe máy sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Nếu không xi nhan gây tai nạn giao thông, phạt tiền 10 - 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Việc tuân thủ tín hiệu giao thông không chỉ đơn thuần là tuân theo luật pháp, mà còn là cách bảo vệ chính mình và cộng đồng. Khi người điều khiển xe máy rẽ phải trái phép khi đèn đỏ, họ có thể gây ra nguy hiểm cho bản thân và các phương tiện khác. Đặc biệt, ở các giao lộ đông đúc, hành vi này có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Có thể nói, an toàn giao thông là trách nhiệm của tất cả mọi người. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về giao thông không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần xây dựng một xã hội an toàn, văn minh. Quy định xử phạt người điều khiển xe máy rẽ phải khi đèn đỏ sẽ có hiệu lực từ năm 2025 là một bước đi cần thiết. Hy vọng rằng, với những nỗ lực này, tình hình giao thông tại Việt Nam sẽ ngày càng được cải thiện, mang lại sự an toàn và thuận tiện cho người dân.