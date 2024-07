Xe gầm cao giá 750 triệu: Mua Hyundai Tucson hay Honda CR-V cũ sản xuất 2020?

Trên thị trường xe cũ hiện nay, hai mẫu xe Hyundai Tucson 1.6 Turbo và Honda CR-V G, cùng sản xuất năm 2020 với mức giá bán dao động trong khoảng 750 triệu đang được rất nhiều người dùng quan tâm và phân vân lựa chọn.

Honda CR-V và Hyundai Tucson đời 2020 đều thuộc thế hệ cũ.

Về cơ bản, cả Hyundai Tucson và Honda CR-V đều là hai mẫu SUV trong phân khúc hạng C nên khá phù hợp với những gia đình có từ 3-5 thành viên. Cả hai mẫu xe này dù đã thuộc thế hệ cũ nhưng vẫn sở hữu thiết kế hiện đại, trau chuốt với nhiều trang bị tiện nghi hiện đại bên trong, chưa bị lỗi thời ở hiện tại.

Trong bài viết dưới đây, VietNamNet sẽ so sánh hai mẫu xe này để độc giả có cái nhìn khách quan hơn:

Giá bán, khấu hao: Honda CR-V G rớt giá nhanh hơn Hyundai Tucson 1.6 Turbo

Thời điểm năm 2020, giá Hyundai Tucson 1.6 Turbo niêm yết 932 triệu đồng, chi phí tổng thể để hoàn tất thủ tục lăn bánh khoảng 1,05 tỷ đồng. Hiện tại, giá mẫu xe này trên thị trường xe cũ chỉ nằm trong khoảng 750 triệu đồng, tương đương rớt giá 300 triệu sau 4 năm sử dụng.

Trong khi đó, Honda CR-V G có giá 1,048 tỷ đồng vào thời điểm năm 2020, chi phí lăn bánh rơi vào khoảng 1,17 tỷ đồng. Sau 4 năm sử dụng, mẫu xe này hiện đã rớt giá khoảng 420 triệu đồng, chỉ còn khoảng 750 triệu trên thị trường xe cũ.

Kích thước tổng thể: Honda CR-V cồng kềnh hơn khi đi phố

Xét về kích thước tổng thể, Honda CR-V G có chiều dài lớn hơn 143mm so với Hyundai Tucson nhưng chiều dài cơ sở lại nhỏ hơn 10mm. Điều này sẽ khiến CR-V cồng kềnh hơn khi đi trong phố, khu vực giao thông đông đúc. Dù vậy, lợi thế của Honda CR-V là sở hữu khoảng sáng gầm lên tới 198mm nên đi đường xấu, leo vỉa hè sẽ tốt hơn so với khoảng sáng gầm 172mm của Hyundai Tucson.

Bảng so sánh kích thước. (Ảnh: Chí Tâm)

Thiết kế ngoại thất: Hyundai Tucson trẻ trung, phong cách hơn

Xét về tổng thể thiết kế, Hyundai Tucson 1.6 Turbo sở hữu ngoại hình góc cạnh với nhiều đường nét sắc sảo nên phù hợp với những khách hàng trẻ tuổi, phong cách hơn. Trong khi đó, Honda CR-V G có ngoại hình bầu bĩnh, nhiều đường nét mềm mại nên phù hợp với cả tệp khách hàng trẻ tuổi và trung niên.

Về trang bị tiện nghi, cả hai mẫu xe này đều không hề kém cạnh nhau với hàng loạt các tính năng hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người dùng.

Bảng so sánh trang bị ngoại thất. (Ảnh: Chí Tâm)

Không gian nội thất: Honda CR-V đa dụng với 7 ghế ngồi

Xét về tổng không gian nội thất, Honda CR-V có thiết kế theo phong cách sang trọng, lịch lãm với phần lớn các chi tiết hoàn thiện bằng gỗ, da và nhựa mềm,... Trong khi đó, Hyundai Tucson có phong cách thiết kế hiện đại, trẻ trung và ít cầu kỳ hơn.

Nội thất Honda CR-V (trái), Hyundai Tucson (phải).

Dù vậy, điểm nổi trội của Honda CR-V là được trang bị 7 ghế ngồi theo kiểu bố trí 5+2. Hàng ghế thứ 3 với hai ghế ngồi có kích thước nhỏ nhưng vẫn phù hợp cho trẻ em sử dụng. Trong khi đó, Hyundai Tucson chỉ được bố trí 5 ghế ngồi nên sẽ bất tiện hơn khi đi đông người.

Honda CR-V G là phiên bản giữa nên đa phần bị cắt giảm hàng loạt trang bị tiện nghi khi so với Hyundai Tucson 1.6 Turbo (phiên bản cao cấp nhất).

Bảng so sánh trang bị nội thất. (Ảnh: Chí Tâm)

Khả năng vận hành

Về khả năng vận hành, Hyundai Tucson 1.6 Turbo yếu hơn 11 mã lực so với Honda CR-V G. Ngoài ra, Honda CR-V có kích thước lớn hơn, sử dụng hộp số tự động vô cấp nên khả năng linh hoạt, bứt phá sẽ không mạnh mẽ bằng Tucson 1.6 Turbo.

Bảng so sánh vận hành. (Ảnh: Chí Tâm)

Trang bị an toàn: Honda CR-V G áp đảo hoàn toàn

Về trang bị an toàn, Honda CR-V G vượt trội hoàn toàn khi so sánh với Hyundai Tucson 1.6 Turbo. Mẫu xe đến từ Nhật Bản được trang bị các tính năng trong gói an toàn chủ động Honda Sensing, giúp người lái xe thoải mái và nhẹ nhàng hơn khi vận hành.

Trong khi đó, Hyundai Tucson 1.6 Turbo chỉ được trang bị các hệ thống an toàn cơ bản và những hệ thống này là tiêu chuẩn trên CR-V G.

Bảng so sánh trang bị an toàn. (Ảnh: Chí Tâm)

Kết luận

Nhìn chung, trong tầm giá 750 triệu, Honda CR-V G đang có nhiều điểm vượt trội so với Hyundai Tucson 1.6 Turbo ở công nghệ an toàn và khả năng đa dụng khi có thể chở được 7 người. Đánh đổi, trang bị tiện nghi trên xe chỉ ở mức vừa đủ, đáp ứng nhu cầu sử dụng, chưa quá vượt trội so với Hyundai Tucson 1.6 Turbo.

Trong khi đó, Hyundai Tucson lợi thế bởi kích cỡ nhỏ gọn, luồn lách, di chuyển trong các khu vực hẹp hay đông xe dễ dàng. Ngoài ra, xe cũng có nhiều trang bị tiện nghi hiện đại, thoả mãn những khách hàng trẻ yêu công nghệ.