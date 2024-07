Nguyên nhân gây tắc nước xịt kính ô tô

(VTC News) -

Khi nước rửa kính bị tắc đã làm cho nhiều tài xế rất khó chịu vì bị cản trở tầm nhìn trong lúc lái xe. Dưới đây là một số nguyên nhân cơ bản và cách khắc phục hiện tượng tắc nước xịt kính ô tô.

Nước trong bình đã hết

Một trong những lý do đầu tiên và thường gặp nhất khiến hệ thống xịt kính không hoạt động đó là do nước đã hết sạch nhưng chủ xe quên bổ sung dung dịch. Thông thường xe sẽ cảnh báo đèn trên táp lô, giống như đèn báo dầu động cơ, dầu phanh hay nhiên liệu. Việc thay thế cũng rất dễ dàng và có thể tự hoàn thành trong một vài phút, do đó các tài xế nên chú ý việc này.

Nước rửa kính ô tô bị tắc gây khó khăn trong quá trình lái xe. (Ảnh minh họa).

Trong trường hợp khẩn cấp, có thể sử dụng xà phòng rửa chén bát loãng với lượng nhỏ để thay thế tạm thời. Nhưng sau đó hãy bổ sung đúng loại dung dịch xịt kính dành riêng cho ô tô. Bởi hóa chất trong xà phòng có thể không phù hợp và gây ăn mòn lưỡi gạt hoặc làm bay các lớp phủ trên bề mặt kính lái, lâu ngày có thể gây hư hại, góp phần làm xước và mờ kính lái.

Đầu phun bị tắc

Nếu đã kiểm tra và chắc chắn trong bình chứa vẫn còn đủ dung dịch nhưng hệ thống xịt kính lại không hoạt động, rất có thể vòi phun đã bị tắc.

Bạn sẽ kéo cần xịt nước ra để kiểm tra xem nước có phun ra không. Hiện tượng đầu phun bị tắc có dấu hiệu là tiếng rè rè của tiếng bơm khi nước phun ra, lúc này có thể lỗ phun bị tắc. Bạn sẽ cần kiểm tra bằng cách nổ máy xe, tắt điều hòa hoặc quạt gió + radio trên các dòng xe.

Hãy kiểm tra bề mặt vòi phun và vệ sinh lại bằng bàn chải mềm hoặc thông tắc bằng những sợi dây cáp kim loại mảnh nếu thấy cần thiết. Vòi phun này có kích thước nhỏ nên dễ bị tắc bởi bụi bẩn. Nó thường được đặt ở mép nắp ca pô, gần chân kính lái hoặc ngay trên cần gạt nước của một số mẫu xe.

Tiếp theo, nếu đã làm sạch mà hệ thống xịt kính vẫn không hoạt động thì đã đến lúc bạn cần đem xe tới xưởng dịch vụ hoặc gara sửa chữa để tiến hành thay thế vòi phun hoặc kiểm tra, khắc phục hệ thống bơm nước xịt kính.

Bơm hỏng

Khi bạn kéo cần phun/gạt nước ra mà không có nước xịt ra thì bơm bị hỏng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến đầu phun nước rửa kính bị tắc.

Trong lúc kiểm tra như các bước ở trên, nếu bạn không nghe hoặc thấy kính chắn gió bật thì việc tiếp theo cần làm là xác định được vị trí và kiểm tra cầu chì của máy bơm.

Bước 1: Xác định được vị trí cầu chì

Bước 2: Dùng bút thử điện kiểm tra cầu chì trong khi nhờ người khác giúp kích hoạt vòi phun của máy bơm nước lau kính. Nếu cầu chì hoạt động tốt thì bút sẽ sáng lên, nếu không thì cần thay thế cầu chì khi cần thiết.

Bước 3: Khi có nguồn điện ở cầu chỉ mà nước rửa kính không phun thì hãy kiểm tra bình chứa nước rửa.

Kiểm tra lại các đầu nối điện khác, đầu ra và vào của máy bơm. Trường hợp các vòi phun được kích hoạt, bút sẽ cho người sử dụng biết được nguồn nằm trên 1 trong 2 dây, nếu nguồn được xác minh thì nó đã xác nhận động cơ bơm máy không hoạt động và cần được thay thế ngay.

Việc chẩn đoán cần có quy trình chuyên nghiệp và cần phải thay thế máy bơm khi bạn không thể tìm được nguyên nhân.

Hiện nay rất nhiều người hay sử dụng các dung dịch tự pha nước lau kính rửa xe vì mục đích tiết kiệm, tuy nhiên nếu không được đong đo và pha đúng hướng dẫn thì dễ gây ra các sự cố về sau. Theo các chuyên gia, tài xế và chủ sở hữu xe nên tìm mua, sử dụng nước lau kính rửa xe chuyên dụng để giúp lau sạch bụi bẩn và tăng tuổi thọ cho chổi gạt.