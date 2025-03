Vụ tài xế xe tải cán nạn nhân 2 lần: Gia đình yêu cầu trả hồ sơ điều tra lại

(VTC News) -

Tài xế lái xe tải cán qua người đàn ông đi xe máy ở Đồng Nai.

Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Biên Hòa ban hành cáo trạng, truy tố Đỗ Minh Tân (29 tuổi, quê Bến Tre) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND TP Biên Hòa để xét xử.

Toàn bộ vụ tai nạn được camera hành trình của phương tiện đi phía sau ghi cảnh tài xế Tân 2 lần cán qua người đi xe máy, khiến dấy lên dư luận cho rằng tài xế cố tình hại chết người.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến anh Dũng tử vong thương tâm dưới bánh xe tải.

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h40 ngày 28/8/2024 trên quốc lộ 51, đoạn qua phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, vào thời điểm trên Tân điều khiển xe tải 15 tấn di chuyển theo hướng từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Đồng Nai, trên xe có phụ xe Nguyễn Văn Đức. Do dò tìm Công ty thức ăn chăn nuôi Vina, Tân bật đèn xi nhan rẽ phải. Khi phát hiện vừa đi quá đường rẽ vào, Tân đột ngột chuyển hướng rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Dũng (39 tuổi, thường trú Bình Dương) điều khiển.

Cú va chạm khiến anh Dũng ngã xuống đường và bị bánh trước bên phải xe tải cán qua.

Cũng theo cáo trạng thể hiện, tài xế Tân dừng xe nhưng do trời mưa to, Tân không quan sát thấy anh Dũng và xe mô tô đang nằm dưới gầm xe. Nghĩ rằng xe bị sập cống do trời mưa lớn, Tân tiếp tục di chuyển vào cổng công ty thức ăn khiến bánh sau bên trái xe ô tô cán qua người anh Dũng.

Hậu quả, anh Dũng tử vong tại hiện trường, xe mô tô bị hư hỏng. Cùng ngày, Tân đến công an phường Phúc Tân, thành phố Biên Hòa đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Liên quan cáo trạng trên, người nhà nạn nhân Dũng cho biết bản cáo trạng có nhiều tình tiết còn mâu thuẫn chưa được cơ quan điều tra làm rõ. Ví dụ: cơ quan điều tra không làm rõ xe tải gây tai nạn có gương cầu lồi; không trích xuất video gốc của vụ tai nạn; bị can có nồng độ cồn trong máu khi điều khiển xe tải gây tai nạn nhưng không được làm rõ...

Do dó, gia đình nạn nhân đã đề nghị TAND TP Biên Hòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ tất cả các tình tiết.