Honda Việt Nam tập huấn với Cục CSGT giảng dạy lái xe an toàn cho học sinh THPT

Mới đây, Công ty Honda Việt Nam (HVN) và Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã ký kết thỏa thuận và nhất trí các định hướng hợp tác về an toàn giao thông giai đoạn 2025 - 2027. Đáng chú ý trong kế hoạch hợp tác giai đoạn này, HVN sẽ cùng hợp tác tổ chức tập huấn chuyên sâu phương pháp giảng dạy kỹ năng điều khiển xe gắn máy, xe điện an toàn cho cán bộ chiến sĩ CSGT để nâng cao năng lực giảng dạy về kỹ năng lái xe an toàn đối với xe gắn máy, xe điện; Tổ chức chương trình đào tạo mẫu về kỹ năng điều khiển xe gắn máy, xe điện cho học sinh Trung học phổ thông (THPT) và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại một số tỉnh, thành phố.

Không chỉ tiếp nối sự thành công của việc hợp tác chiến lược lâu dài giữa HVN và Cục CSGT từ năm 2016 cho đến nay, thỏa thuận này còn thể hiện nỗ lực của Cục CSGT và HVN trong việc nâng cao nhận thức và tăng cường kỹ năng điều khiển phương tiện và tham gia giao thông an toàn cho các em học sinh trước sự gia tăng nhanh chóng về số lượng xe gắn máy, xe điện trong cộng đồng học sinh THPT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Cục CSGT dự kiến sẽ triển khai đào tạo trên toàn quốc bắt đầu từ năm học 2025-2026, đặt nền móng để các bên sẽ cùng nhau chia sẻ thông tin về tình hình ATGT hiện tại, thúc đẩy nhận thức về vai trò và trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong công tác giáo dục ATGT cho học sinh.

Không chỉ giúp học sinh hiểu rõ hơn về Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, chương trình sẽ nâng cao khả năng điều khiển phương tiện giao thông cho các em, góp phần đảm bảo môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, lành mạnh.

Học sinh THPT là đối tượng sẽ được Honda Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông tập trung hướng dẫn, đào tạo kỹ năng lái xe an toàn.

Song song với các hoạt động đào tạo, nâng cao kiến thức về ATGT và điều khiển xe an toàn, HVN cũng sẽ đưa ra những mẫu xe gắn máy điện chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn về độ an toàn của Honda toàn cầu dành riêng cho các bạn hoc sinh THPT tại thị trường Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Hướng tới mục tiêu trở thành “Công ty được xã hội mong đợi”, HVN tin rằng, hoạt động hợp tác trong giai đoạn 2025 - 2027 sẽ củng cố nền tảng vững chắc để không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động phối hợp về ATGT trong tương lai.

Sự hợp tác hiệu quả và thường xuyên giữa Honda Việt Nam và Cục CSGT một lần nữa cho thấy nỗ lực không ngừng của các bên, đồng thời khẳng định sự cần thiết của việc phối hợp hoạt động giữa doanh nghiệp với các cơ quan của Chính phủ trong việc xây dựng một xã hội giao thông an toàn, văn minh, nơi mọi người đều có thể tận hưởng trọn vẹn “niềm vui và sự tự do di chuyển”.