Messi chính thức tham dự World Cup 2026

(VTC News) -

Sáng 29/5, HLV Lionel Scaloni đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Argentina tham dự World Cup 2026. Ở tuổi 38, Messi vẫn giữ vai trò đầu tàu của "La Albiceleste". Đây sẽ là lần thứ sáu anh tham dự giải đấu này. Ngay khi bước ra sân tại World Cup 2026, Messi sẽ trở thành cầu thủ có số lần tham dự các vòng chung kết World Cup nhiều nhất lịch sử.

Siêu sao thuộc biên chế Inter Miami được kỳ vọng cùng đội tuyển bước vào giải đấu tại Mỹ, Mexico và Canada với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương giành được tại Qatar bốn năm trước. Tuy nhiên, tình trạng thể lực của Messi hiện đang khiến ban huấn luyện và người hâm mộ Argentina lo ngại.

Chỉ hai tuần trước khi World Cup khởi tranh, tiền đạo này bất ngờ gặp chấn thương. Anh rời sân ở phút 73 trong trận thắng 6-4 của Inter Miami trước Philadelphia Union tại MLS.

Messi lập kỷ lục về số lần tham dự World Cup. (Nguồn: AP)

Sau trận đấu, Inter Miami xác nhận đội trưởng của họ bị quá tải cơ liên quan tới vùng gân kheo chân trái. HLV Scaloni cho biết các đánh giá ban đầu cho thấy chấn thương của Messi không quá nghiêm trọng. "Các cập nhật đầu tiên không hoàn toàn tiêu cực. Giờ chúng tôi phải chờ xem cậu ấy hồi phục ra sao và đợi thêm kết quả kiểm tra để xác nhận báo cáo y tế ban đầu", ông nói.

Dù vậy, HLV Scaloni cũng thừa nhận Messi sẽ không đạt thể trạng sung mãn nhất khi hội quân cùng đội tuyển. "Chúng tôi đều hy vọng Messi có thể hội quân trong tình trạng hoàn hảo, nhưng thực tế không phải vậy", ông nói thêm.

Messi đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu trong sự nghiệp khi cùng tuyển Argentina giành chức vô địch thế giới tại World Cup 2022. Thành công đó giúp anh nối dài di sản của mình, tái hiện kỳ tích mà Diego Maradona từng mang lại cho bóng đá Argentina tại World Cup 1986.

Sau chức vô địch tại Qatar, Messi chuyển sang thi đấu tại Mỹ trong màu áo Inter Miami. Anh nhanh chóng trở thành nhân tố chủ chốt trong quá trình phát triển của đội bóng, góp công vào chức vô địch MLS Cup mùa giải trước.

Trước đó, Messi từng có những giai đoạn thành công tại Paris Saint-Germain và Barcelona. Anh trở thành biểu tượng của "Gã khổng lồ xứ Catalan" với hàng loạt danh hiệu lớn, trong đó có bốn chức vô địch Champions League.

Trong danh sách tham dự World Cup 2026, có tới 17 cầu thủ từng góp mặt trong chiến thắng tại Qatar. Bên cạnh Messi, những trụ cột giàu kinh nghiệm như thủ môn Emiliano Martinez và tiền đạo Lautaro Martinez tiếp tục được HLV Scaloni trao niềm tin trên hành trình bảo vệ danh hiệu của đội tuyển Argentina.