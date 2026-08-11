EVNNPC chủ động phòng ngừa sự cố lưới điện trước mùa mưa bão 2026

(VTC News) -

Địa bàn quản lý của EVNNPC trải rộng trên 17 tỉnh, thành phố phía Bắc, từ miền núi, trung du đến đồng bằng và ven biển, tiềm ẩn nhiều nguy cơ do mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập úng, giông sét, gió mạnh... Vì vậy, phòng ngừa từ sớm, từ xa được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao khả năng chống chịu của lưới điện, hạn chế tác động của thiên tai đến cung cấp điện.

EVNNPC kiểm tra hệ thống lưới điện, chủ động rà soát và nhận diện các nguy cơ nhằm bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy trước mùa mưa bão.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2026 của Tổng công ty, EVNNPC yêu cầu các đơn vị rà soát, cập nhật phương án ứng phó phù hợp với từng địa bàn; triển khai phương châm “4 tại chỗ”, duy trì tinh thần “3 sẵn sàng”, bảo đảm khả năng huy động nhanh nguồn lực khi có tình huống phát sinh.

Nhận diện sớm, xử lý nguy cơ từ gốc

Trước mùa mưa bão, EVNNPC tập trung kiểm tra đường dây, trạm biến áp và hành lang an toàn lưới điện; kịp thời xử lý các khiếm khuyết, gia cố những vị trí xung yếu và rà soát các trạm biến áp có nguy cơ ngập úng để chủ động phương án vận hành.

EVNNPC chủ động phát quang hành lang, xử lý cây cối có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn lưới điện trước mùa mưa bão.

Đối với các tuyến đường dây đi qua khu vực ven biển, miền núi, ven sông, suối và những nơi có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, các đơn vị tăng cường kiểm tra, theo dõi để sớm phát hiện các yếu tố có thể ảnh hưởng đến vận hành lưới điện.

Công tác phát quang hành lang, cắt tỉa và xử lý cây cối có nguy cơ gãy, đổ vào đường dây khi xảy ra mưa bão được chủ động triển khai; đồng thời kiểm tra cột, móng, thiết bị và hệ thống chống sét nhằm kịp thời xử lý các nguy cơ mất an toàn.

EVNNPC ứng dụng thiết bị bay không người lái (flycam) kiểm tra lưới điện tại các khu vực địa hình hiểm trở, kịp thời phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn sự cố.

Cùng với kiểm tra, xử lý tại hiện trường, EVNNPC tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành, hỗ trợ giám sát thiết bị và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, qua đó từng bước nâng cao khả năng phòng ngừa sự cố, góp phần bảo đảm vận hành lưới điện an toàn, ổn định trong mùa mưa bão.

Chuẩn bị từ sớm, sẵn sàng trong mọi tình huống

Nhấn mạnh yêu cầu chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC - cho biết: “Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, Tổng công ty xác định phải chủ động ứng phó từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để bị động trong mọi tình huống.

Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho người lao động, an toàn hệ thống điện và khôi phục cấp điện nhanh nhất cho khách hàng khi điều kiện thời tiết cho phép”.

Trên tinh thần đó, lực lượng ứng trực, vật tư, phương tiện, thiết bị dự phòng và hệ thống thông tin liên lạc được các đơn vị rà soát, chuẩn bị.

Tại những địa bàn có nguy cơ bị chia cắt do mưa lớn, lũ quét, sạt lở, phương án bố trí nguồn lực được tính toán từ trước. EVNNPC cũng duy trì phương án hỗ trợ chéo giữa các đơn vị, sẵn sàng tăng cường nhân lực, vật tư, phương tiện tới khu vực chịu ảnh hưởng nặng khi cần thiết.

Vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai được EVNNPC kiểm tra, chuẩn bị sẵn sàng.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, EVNNPC phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, tuyên truyền sử dụng điện an toàn và cảnh báo người dân phòng tránh các nguy cơ về điện khi xảy ra mưa bão.

Chủ động trước thiên tai không bắt đầu khi bão hình thành hay mưa lớn xuất hiện, mà từ những công việc được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.

Với sự chuẩn bị đồng bộ từ con người, thiết bị đến phương án ứng phó, EVNNPC quyết tâm bảo đảm an toàn hệ thống điện, hạn chế thấp nhất tác động của thiên tai và nỗ lực giữ vững dòng điện phục vụ đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc.