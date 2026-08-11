Hình hài tuyến đường hơn 3.350 tỷ đồng ở Hà Nội sau giải phóng mặt bằng

Đặc biệt, hệ thống thoát nước tại khu vực được người dân quan tâm. Một số ngõ dân sinh nối với đường Tam Trinh thường xuyên ngập sau mưa. Cử tri đề nghị thành phố rà soát giải pháp kỹ thuật, nhất là phương án thoát nước, trước khi tiếp tục triển khai các hạng mục. Theo phản ánh của người dân, khi dự án hoàn thành, cốt nền đường, vỉa hè và hệ thống thoát nước có thể cao hơn khoảng 50cm so với một số ngõ dân sinh. Người dân lo ngại chênh lệch cao độ này có thể ảnh hưởng khả năng thoát nước từ các khu dân cư.