Cố hết sức vẫn bị loại khỏi ASEAN Cup, sao nhập tịch Indonesia thừa nhận suy sụp

(VTC News) -

Tối 7/8, trận hòa tai hại 1-1 trước Singapore khiến Indonesia trở thành đội bóng tiếp theo bị loại ngay từ vòng bảng ASEAN Cup 2026. Điều này nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ và giới chuyên môn khi Indonesia có nhiều cầu thủ nhập tịch giỏi. Nhưng rồi, Indonesia đã không thể thắng những đối thủ ngang tầm như Việt Nam hay Singapore.

Trong bài đăng trên trang cá nhân chiều 10/8, tiền vệ Marc Klok của đội tuyển Indonesia bày tỏ tâm trạng đau đớn và suy sụp. Anh cho rằng bản thân mình luôn “vô duyên” với danh hiệu trong khu vực. ASEAN Cup 2026 giờ đây là mục tiêu của nhiều thế hệ bóng đá Indonesia chứ không riêng gì các thành viên đội tuyển quốc gia ở thời điểm hiện tại.

Marc Klok (áo đen) thường xuyên đối đầu tuyển Việt Nam.

Marc Klok viết: “Indonesia bị loại và một lần nữa lỡ hẹn với danh hiệu. Chúng tôi cống hiến hết những gì mình có. Từ cầu thủ đến ban huấn luyện đã làm hết khả năng nhưng chưa đủ. Khi tôi trở về nhà, các con tôi chỉ nói rằng bố đã về mà không có bất kì thắc mắc nào. Đó là lý do để chúng tôi chiến đấu, không chỉ vì danh hiệu hay trách nhiệm mà là vì cả đất nước“.

Theo cầu thủ này, Indonesia cần chấp nhận thất bại, bỏ qua lời ồn ào xung quanh và học hỏi từ chính thất bại này. Anh mong đồng đội ngẩng cao đầu, nỗ lực cố gắng làm việc và trở lại với khát khao lớn hơn bao giờ hết.

Nhưng ngôi sao nhập tịch này cũng không quên gửi lời đến người hâm mộ: “Tôi luôn cảm ơn những người đã ủng hộ đội bóng và cá nhân tôi. Sự đồng hành ấy chưa bao giờ vô tích, tình cảm của mọi người có ý nghĩa vô cùng to lớn với tôi. Và với những người chỉ xuất hiện khi chúng tôi gục ngã, chỉ trích thì luôn miễn phí nhưng chiếc áo đấu này được đánh đổi bằng mọi thứ. Không ai trao sẵn chiếc áo đấu này cho tôi, tôi phải nỗ lực để xứng đáng khoác lên mình chiếc áo ấy. Indonesia không dừng lại“.

Marc Klok mang trong mình dòng máu Indonesia từ người cụ cố sinh ra tại xứ vạn đảo. Do đó, anh phải thi đấu đủ 5 năm tại Indonesia mới được cấp quốc tịch, khác với nhiều đồng đội có dòng máu từ bố mẹ hoặc ông bà.