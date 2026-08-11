EVNNPC tăng cường 'lá chắn' an toàn trong mùa mưa bão

(VTC News) -

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2026 của Tổng công ty, EVNNPC yêu cầu các đơn vị thường xuyên rà soát, cập nhật phương án ứng phó; triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”, duy trì tinh thần “3 sẵn sàng”, bảo đảm khả năng huy động nhanh lực lượng, vật tư, phương tiện khi có tình huống phát sinh.

Từ Quảng Ninh, Điện Biên, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thái Nguyên đến Cao Bằng, Lào Cai, Hưng Yên,... đã cụ thể hóa yêu cầu của Tổng công ty bằng những giải pháp phù hợp với đặc điểm lưới điện và nguy cơ thiên tai trên từng địa bàn.

Mỗi địa bàn một phương án, chung mục tiêu an toàn

Với địa bàn trải rộng từ ven biển, hải đảo đến miền núi, Công ty Điện lực Quảng Ninh tập trung kiểm tra, củng cố lưới điện, xử lý các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và phát quang hành lang tuyến. Lực lượng, phương tiện và phương án ứng phó cũng được rà soát, chuẩn bị để kịp thời xử lý khi thời tiết diễn biến bất thường.

Công ty Điện lực Quảng Ninh tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện, phát quang hành lang tuyến và xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn, chủ động ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão.

Ở Điện Biên, nhiều tuyến đường dây đi qua địa hình đồi núi, sông suối, gây khó khăn cho công tác kiểm tra và quản lý vận hành. Bên cạnh việc rà soát phương án, chuẩn bị vật tư, dụng cụ, Công ty Điện lực Điện Biên ứng dụng thiết bị bay không người lái để hỗ trợ kiểm tra tại những khu vực địa hình phức tạp, nâng cao khả năng phát hiện sớm các nguy cơ trên lưới điện.

Hà Tĩnh và Thái Nguyên cùng chú trọng xử lý nguy cơ từ cây cối trong và gần hành lang lưới điện. CBNV các đơn vị tăng cường phát quang, cắt tỉa những cây có khả năng đổ, va quệt vào đường dây khi xảy ra mưa lớn, giông lốc, qua đó giảm nguy cơ sự cố từ hành lang tuyến.

Công ty Điện lực Thái Nguyên thực hiện phát quang, cắt tỉa cây cối gần hành lang lưới điện, chủ động loại trừ nguy cơ ảnh hưởng đến đường dây trong mùa mưa bão.

Ở Ninh Bình, công tác chuẩn bị được gắn với thực hành xử lý tình huống. Công ty Điện lực Ninh Bình tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, xử lý sự cố lưới điện và an toàn lao động, đồng thời kiểm tra hiện trường, rà soát tình trạng thiết bị nhằm nâng cao kỹ năng và khả năng phối hợp của lực lượng vận hành.

Tại Cao Bằng, trọng tâm được đặt vào khâu tổ chức lực lượng và quán triệt an toàn trước khi thực hiện nhiệm vụ. Các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Cao Bằng rà soát phương án, phân công nhiệm vụ và phổ biến các yêu cầu về an toàn lao động tới CBNV, bảo đảm thống nhất trong quá trình triển khai.

Các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức rà soát phương án, quán triệt nhiệm vụ và các yêu cầu về an toàn lao động, sẵn sàng ứng phó trong mùa mưa bão.

Trong khi đó, Công ty Điện lực Lào Cai kết hợp kiểm tra lưới điện, rà soát thiết bị với chuẩn bị lực lượng, dụng cụ phục vụ xử lý sự cố. Đồng thời, đơn vị tăng cường tuyên truyền an toàn điện tới người dân, góp phần nâng cao ý thức phòng tránh rủi ro trong điều kiện thời tiết bất lợi.

An toàn điện từ lưới điện đến cộng đồng

Cùng với các giải pháp trên hệ thống điện, EVNNPC và các đơn vị chú trọng đưa kiến thức an toàn điện đến cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn, giông sét và ngập úng làm gia tăng nguy cơ tai nạn điện.

Tại Hưng Yên, hoạt động tuyên truyền được triển khai trực tiếp tới khách hàng và học sinh, tập trung hướng dẫn cách nhận diện, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn và sử dụng điện đúng cách.

Công ty Điện lực Hưng Yên tuyên truyền, hướng dẫn học sinh sử dụng điện an toàn, nâng cao kỹ năng phòng tránh tai nạn điện trong mùa mưa bão.

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, các đơn vị tăng cường đăng tải thông tin, khuyến cáo an toàn điện trên website, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để đưa nội dung tuyên truyền đến người dân.

Người dân được khuyến cáo không đến gần cột điện, trạm điện, dây điện bị đứt hoặc khu vực ngập nước có công trình điện; không tự ý xử lý sự cố và cần thông báo kịp thời cho đơn vị Điện lực khi phát hiện bất thường.

Từ từng vị trí lưới điện được kiểm tra, từng nguy cơ được nhận diện và xử lý, đến mỗi phương án ứng phó được rà soát, diễn tập và từng khuyến cáo an toàn được lan tỏa trong cộng đồng, EVNNPC đang từng bước củng cố một “lá chắn” an toàn nhiều lớp trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết.

Đó không chỉ là sự chuẩn bị cho mùa mưa bão, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và năng lực điều hành của Tổng công ty trong bảo vệ con người, tài sản và hệ thống điện. Qua đó, EVNNPC tiếp tục nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định của lưới điện miền Bắc, duy trì dòng điện phục vụ đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.