Vợ Messi động viên chồng: 'Luôn là người giỏi nhất, em yêu anh rất nhiều'

(VTC News) -

Antonela Roccuzzo gửi lời động viên đầy tình cảm tới Lionel Messi sau khi Argentina thua Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026. Vợ của đội trưởng Argentina khẳng định giá trị của Messi không chỉ nằm ở tài năng hay những danh hiệu anh giành được.

Sau khi Messi đăng bài trên mạng xã hội, Antonela cũng dành riêng một thông điệp cho chồng. “Anh sẽ luôn là người giỏi nhất. Không chỉ bởi tài năng, mà còn vì anh chưa bao giờ đánh mất chính mình. Dù chuyện gì xảy ra, anh không bao giờ buông xuôi, luôn chiến đấu đến cùng và cống hiến tất cả cho đến giây cuối cùng”, Antonela viết.

Theo cô, chính tinh thần không đầu hàng và khả năng đứng dậy sau những thời điểm khó khăn tạo nên sự khác biệt của Messi. “Sức mạnh, ý chí và cách anh hết lần này đến lần khác đứng lên là những điều khiến anh trở nên độc nhất”, vợ Messi nhấn mạnh.

Vợ và các con của Messi có mặt trên khán đài cổ vũ đội tuyển Argentina. (Ảnh: antonelaroccuzzo/Instagram)

Argentina không thể bảo vệ chức vô địch sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha. Ferran Torres ghi bàn duy nhất trong hiệp phụ thứ hai, khiến Messi cùng đồng đội thêm một lần về nhì tại World Cup.

Cầu thủ 39 tuổi xúc động sau tiếng còi mãn cuộc. Anh đứng lặng trên sân MetLife, nơi từng chứng kiến một trong những thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp quốc tế của mình cách đây 10 năm. Dù không thể khép lại giải đấu bằng chiếc cúp vàng, Messi vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình, đồng đội và người hâm mộ Argentina.

Antonela cho rằng hành trình của chồng là bài học về lao động, hy sinh và sự kiên trì.

“Cảm ơn anh vì mỗi ngày đều cho chúng em thấy rằng thành công thực sự được xây dựng bằng lao động, hy sinh, lòng kiên trì và việc không bao giờ đánh mất bản chất của mình”, cô viết. Antonela cũng nhấn mạnh vai trò của Messi đối với ba con trai Thiago, Mateo và Ciro: “Anh là tấm gương tuyệt vời nhất cho các con và là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người”.

Vợ của đội trưởng Argentina kết thúc thông điệp bằng lời bày tỏ niềm tự hào và tình yêu dành cho chồng.

“Em ngưỡng mộ anh nhiều hơn những gì lời nói có thể diễn tả. Em vô cùng tự hào khi được đồng hành cùng anh trong cuộc đời này. Em yêu anh rất nhiều”.

Bên cạnh Antonela, vợ và bạn gái của nhiều tuyển thủ Argentina cũng đăng những thông điệp động viên sau trận chung kết. Họ cảm ơn các cầu thủ vì hành trình tại World Cup và khẳng định thất bại không làm giảm giá trị của đội tuyển.

Argentina đã trải qua giải đấu nhiều khó khăn nhưng vẫn tiến đến trận cuối cùng. Đội bóng của Lionel Scaloni vượt qua hàng loạt thử thách, trong đó có chiến thắng ngược dòng trước đội tuyển Anh ở bán kết.

Messi tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong hành trình ấy. Dù không thể tạo ra khác biệt ở trận chung kết, anh vẫn khép lại World Cup 2026 với nhiều bàn thắng, kiến tạo và những kỷ lục cá nhân. Kết thúc trận chung kết, Messi bình thản đón nhận thất bại. Tuy nhiên, khi tiến đến khán đài cảm ơn cổ động viên Argentina, siêu sao 39 tuổi rơi nước mắt.

Đây là trận cuối cùng của Messi tại World Cup. Anh chưa thông báo chia tay đội tuyển Argentina nhưng sẽ không tham dự kỳ World Cup tiếp theo.