Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam điều chỉnh vị trí HLV sau trận thua Thái Lan

(VTC News) -

Ngày 7/8 đến 9/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham gia chặng 2 SEA V.Cup 2026 diễn ra tại Chiangmai (Thái Lan). Sau khi về nhì ở chặng 1, đội tuyển Việt Nam có nhiều điều chỉnh về lực lượng, bao gồm thành phần ban huấn luyện và các vận động viên tham dự.

Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ không trực tiếp tham dự giải đấu với vai trò huấn luyện viên trưởng. Trợ lý Nguyễn Thị Ngọc Hoa được giao dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt ở lại Việt Nam để tiếp tục tập luyện cùng nhóm vận động viên không tham dự chặng đấu này.

Song song với sự điều chỉnh ở ban huấn luyện, đội tuyển cũng dự kiến có nhiều thay đổi về lực lượng nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên thử sức. Đây là sự tính toán về lực lượng hướng tới tương lai cũng như sàng lọc đội hình, chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng vào cuối năm 2026.

Huấn luyện viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa được giao dẫn dắt đội tuyển tại giải đấu ở Thái Lan. (Ảnh: VFV)

Một trong những thay đổi đáng chú ý nằm ở vị trí chuyền hai. Thay vì tiếp tục sử dụng Yến Nhi, ban huấn luyện dự kiến trao cơ hội cho chuyền hai trẻ Đinh Thị Vân. Cô sẽ cùng Võ Thị Kim Thoa đảm nhiệm vai trò điều phối lối chơi của đội tuyển tại chặng đấu diễn ra ở Thái Lan.

Bên cạnh đó, đội hình cũng có thêm nhiều xáo trộn ở các vị trí khác. Ở vị trí đối chuyền, tuyển Việt Nam có sự thay đổi đáng kể khi mang theo hai cái tên là Kim Thanh và Đoàn Thị Xuân, thay vì chỉ sử dụng một đối chuyền như tại chặng 1.

Đáng chú ý, Vi Thị Như quỳnh Quỳnh - chủ nhân danh hiệu Chủ công xuất sắc nhất chặng 1 SEA V.Cup 2026 - cũng không có tên trong danh sách dự kiến tham dự chặng đấu tiếp theo.

Trong khi đó, ở vị trí phụ công, Lê Thùy Linh và Lý Thị Luyến được trao cơ hội thay thế Lê Như Anh và Lê Thanh Thúy. Nếu không có thay đổi vào phút chót, bốn phụ công của đội tuyển Việt Nam tại chặng 2 SEA V.Cup 2026 sẽ gồm Trần Thị Bích Thủy, Lưu Thị Huệ, Lê Thùy Linh và Lý Thị Luyến.

Trước đó, ở chặng 1, đội tuyển Việt Nam để thua Thái Lan 0-3 trong trận đấu quyết định ngôi vô địch tối 2/8 tại Nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt lần lượt thất bại chóng vánh trong 3 hiệp đấu với tỷ số 18-25, 17-25 và 14-25.