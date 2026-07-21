Messi: Thua chung kết World Cup 2026 là 'nỗi đau lớn cần thời gian chữa lành'

(VTC News) -

Ngày 20/7 trên sân MetLife (New Jersey), Argentina không thể bảo vệ ngôi vương khi thất bại trước Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 sau 120 phút thi đấu. Ferran Torres mang về chiếc cúp vô địch cho Tây Ban Nha khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 106, trong khi Messi khép lại kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự tiếc nuối.

Một ngày sau trận đấu, “El Pulga” đăng tải thông điệp trên mạng xã hội Instagram về thất bại của đội nhà. “Nỗi đau thật lớn, và vết thương này cần thời gian để chữa lành, ngôi sao người Argentina viết.

Messi đăng tải thông điệp đầy xúc động sau thất bại trước Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, anh vẫn bày tỏ niềm tự hào về những gì Argentina đã đạt được: ”Tôi cũng trân trọng tất cả những điều tốt đẹp. Những trận đấu mà chúng ta đã lật ngược tình thế, cống hiến hết mình, những điều sẽ mãi mãi khắc sâu trong ký ức, sự ủng hộ của cả một đất nước, cùng với sự nỗ lực và cố gắng của toàn đội, đã đưa chúng ta trở lại vị trí hàng đầu thế giới. Thật khó để đánh giá hết những gì chúng ta đã đạt được, nhưng đội bóng này đã hai lần liên tiếp lọt vào chung kết World Cup“.

Bên cạnh việc nhìn lại màn trình diễn của đội nhà, Messi đã gửi lời cảm ơn tới sự đồng hành của người hâm mộ và tinh thần đoàn kết của quốc gia: ”Tôi xin chân thành cảm ơn mọi lời chúc mừng và tin nhắn. Một lần nữa, chúng ta đã đoàn kết như một quốc gia và cùng nhau chia sẻ niềm tự hào to lớn khi là người Argentina“.

Kết thúc thông điệp, Messi gửi lời chúc đến đối thủ, đội đã giành chức vô địch thứ hai trong lịch sử. ”Xin gửi lời chúc mừng Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch“.

Bài đăng của siêu sao người Argentina nhanh chóng bùng nổ tương tác trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt hưởng ứng cùng vô số lời khen ngợi dành cho tinh thần thể thao cao thượng và sự khiêm nhường của anh.

Đây nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của ”El Pulga“. Ngay trước thềm chung kết, Messi đăng tải thông điệp ”The Last Tango“ (Điệu Tango cuối cùng) cùng hình ảnh anh khoác quốc kỳ và đôi giày phiên bản riêng.