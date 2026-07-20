Messi bình thản sau thất bại, nhìn lên khán đài bỗng rơi nước mắt

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026: Ferran Torres tái hiện ký ức buồn cho Messi
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FIFA đập tan tin đồn ưu ái, Messi mất Quả bóng vàng World Cup 2026
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Lionel Messi yêu cầu trọng tài Slavko Vincic rút thẻ đỏ cho Marc Cucurella nhưng bị từ chối thẳng thừng.
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Lionel Messi đón nhận thất bại ở trận chung kết World Cup 2026 với thái độ bình thản nhưng anh không kìm nén được cảm xúc khi nhìn lên các cổ động viên.
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Đằng sau bát chè bà cốt cay nồng vị gừng, sánh quyện đường mật là những giai thoại thú vị và nghệ thuật ẩm thực tinh tế.
Ngân hàng đóng tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng: Những điều cần làm ngay
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Giá vàng hôm nay 20/7: Quay đầu đi xuống, mất mốc 4.000 USD/ounce
Sáng 20/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.993 USD/ounce, giảm 24 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026: Ferran Torres tái hiện ký ức buồn cho Messi
Ferran Torres là cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận chung kết giúp Tây Ban Nha thắng Argentina, vô địch World Cup 2026.
Loạt sai phạm tại khu xử lý rác hơn 3,4 triệu USD hoang phế ở Huế
Thanh tra TP Huế xác định hàng loạt sai phạm tại khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy (xã Chân Mây - Lăng Cô) và kiến nghị xử lý các cá nhân, tập thể liên quan.
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Lionel Messi không được trao danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2026 như nhiều tin đồn trước đó.
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