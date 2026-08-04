  • logo
Xuất bản ngày 04/08/2026 03:01 PM
Xuất bản ngày 04/08/2026 03:01 PM

Buổi đăng ký kết hôn đặc biệt trong trại tạm giam ở Đắk Lắk

MINH MINH
MINH MINH
(VTC News) -

Một bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa được cơ quan chức năng tạo điều kiện đăng ký kết hôn với người yêu ngay tại nơi giam giữ

UBND phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã phối hợp với Viện KSND tỉnh Đắk Lắk và Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức đăng ký kết hôn lưu động ngay tại trại tạm giam cho một cặp đôi.

Trước đó, chị C. (trú phường Tân An) gửi đơn đến Viện KSND tỉnh Đắk Lắk bày tỏ nguyện vọng được đăng ký kết hôn với anh N.T.L. (trú phường Buôn Ma Thuột), hiện là bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1.

Cặp đôi được trao giấy đăng kí kết hôn (ảnh: VKSND tỉnh Đắk Lắk)

Cặp đôi được trao giấy đăng kí kết hôn (ảnh: VKSND tỉnh Đắk Lắk)

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan kiểm sát tiến hành xem xét, đối chiếu các quy định của pháp luật và xác định việc kết hôn của hai bên hoàn toàn tự nguyện, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Luật Hôn nhân và Gia đình.

Để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị UBND phường Tân An phối hợp với Trại tạm giam số 1 thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn lưu động cho cặp đôi.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng, chị C. và anh N.T.L. ký vào giấy chứng nhận kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng.

Theo cơ quan chức năng, việc tổ chức đăng ký kết hôn ngay tại trại tạm giam là giải pháp phù hợp với quy định pháp luật, vừa bảo đảm quyền kết hôn của công dân, vừa thể hiện tính nhân văn trong quá trình thực thi pháp luật.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
XSDT 3/8 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 3/8/2026
XSDT 3/8 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 3/8/2026
Dự báo thời tiết 4/8: Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn từ chiều, có nơi mưa rất to
Dự báo thời tiết 4/8: Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn từ chiều, có nơi mưa rất to
XSHCM 3/8 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay ngày 3/8/2026
XSHCM 3/8 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay ngày 3/8/2026
XSMN 3/8 - Kết quả XSMN hôm nay thứ Hai ngày 3/8/2026
XSMN 3/8 - Kết quả XSMN hôm nay thứ Hai ngày 3/8/2026
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm