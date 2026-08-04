Buổi đăng ký kết hôn đặc biệt trong trại tạm giam ở Đắk Lắk

(VTC News) -

UBND phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã phối hợp với Viện KSND tỉnh Đắk Lắk và Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức đăng ký kết hôn lưu động ngay tại trại tạm giam cho một cặp đôi.

Trước đó, chị C. (trú phường Tân An) gửi đơn đến Viện KSND tỉnh Đắk Lắk bày tỏ nguyện vọng được đăng ký kết hôn với anh N.T.L. (trú phường Buôn Ma Thuột), hiện là bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1.

Cặp đôi được trao giấy đăng kí kết hôn (ảnh: VKSND tỉnh Đắk Lắk)

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan kiểm sát tiến hành xem xét, đối chiếu các quy định của pháp luật và xác định việc kết hôn của hai bên hoàn toàn tự nguyện, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Luật Hôn nhân và Gia đình.

Để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị UBND phường Tân An phối hợp với Trại tạm giam số 1 thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn lưu động cho cặp đôi.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng, chị C. và anh N.T.L. ký vào giấy chứng nhận kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng.

Theo cơ quan chức năng, việc tổ chức đăng ký kết hôn ngay tại trại tạm giam là giải pháp phù hợp với quy định pháp luật, vừa bảo đảm quyền kết hôn của công dân, vừa thể hiện tính nhân văn trong quá trình thực thi pháp luật.