Thái Lan đánh bại Malaysia, giành ngôi đầu bảng B ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Tối 1/8, Thái Lan đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 trên sân vận động Rajamangala (Thái Lan) trong khuôn khổ bảng B ASEAN Cup 2026. Hiệp 1 diễn ra với thế trận chặt chẽ. Malaysia liên tục khai thác cánh phải và tạo ra một số tình huống gây sức ép lên hàng thủ Thái Lan nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Sau khoảng 20 phút đầu gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng, Thái Lan dần lấy lại thế trận và bắt đầu tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Phút 33, thủ môn Ghani xuất sắc cản phá cú dứt điểm của đội chủ nhà, nhưng sau đó VAR được sử dụng để xem lại tình huống va chạm trong vòng cấm.

Trọng tài quyết định cho Thái Lan hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m ở phút 38, Yotsakorn Burapha dứt điểm chính xác đánh bại Ghani, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Thái Lan đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0. (Ảnh: Đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan)

Những phút cuối hiệp, “Voi chiến” tiếp tục lấn lướt và suýt nhân đôi cách biệt khi Teerasak Poeiphimai đệm bóng cận thành vọt xà ở phút 45+2. Malaysia chỉ đáp trả bằng cú sút xa không mấy nguy hiểm của Aguero trước khi hiệp 1 khép lại.

Bước sang hiệp hai, Thái Lan đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép lên phần sân Malaysia. Sau nhiều đợt hãm thành, đội chủ nhà đã có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 56 khi Worachit Kanitsribampen kiến tạo để Teerasak Poeiphimai đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Sau bàn thắng, “Voi chiến” tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận với khả năng cầm bóng vượt trội. Phút 63, Yotsakorn Burapha thêm một lần tung cú sút hiểm hóc, tuy nhiên bóng không đi trúng đích. Khi trận đấu trôi về những phút cuối cùng, Malaysia vẫn bế tắc trong việc triển khai tấn công. Đội bóng có tới 13 cú dứt điểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Chiến thắng với 3 điểm giúp Thái Lan giành ngôi đầu bảng B từ đối thủ. Dù có cùng 6 điểm nhưng đội bóng xứ Chùa vàng nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng - bàn thua. Kết quả tích cực cũng giúp đội tuyển Thái Lan tiến gần hơn với tấm vé vào vòng bán kết.

THÁI LAN 2 0 MALAYSIA Yotsakorn Burapha 38‘ Teerasak Poeiphimai 56’

Số liệu thống kê trận Thái Lan vs Malaysia.