Báo Argentina sợ tương lai u tối, mong Messi dự World Cup 2030

(VTC News) -

Báo chí Argentina bày tỏ sự lo lắng về tương lai của đội tuyển quốc gia sau khi Lionel Messi thi đấu trận World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Tờ Ole cho rằng giai đoạn hậu Messi sẽ khó khăn, đồng thời hy vọng tiền đạo sinh năm 1987 thay đổi quyết định và tiếp tục góp mặt tại World Cup 2030. Khi đó, đội trưởng Argentina sẽ bước sang tuổi 43.

Messi không tạo ra nhiều dấu ấn trong phần lớn thời gian trận Argentina thua Tây Ban Nha 0-1 ở chung kết World Cup 2026. Tuy nhiên, từng pha chạm bóng của anh vẫn mang đến hy vọng cho Albiceleste.

Đến cuối hiệp hai, Messi bắt đầu tham gia nhiều hơn vào các đợt tấn công. Anh tiếp tục tạo ra một số tình huống đáng chú ý dù Argentina thi đấu thiếu người, nhưng không thể giúp đội nhà ghi bàn.

Messi sẽ không tham dự thêm kì World Cup nào.

Sau trận đấu, truyền thông Argentina tiếp tục ca ngợi những đóng góp của Messi, đồng thời bày tỏ nỗi lo về tương lai của đội tuyển. Trên trang thể thao Ole, nhà báo Hernan Claus đăng bài viết với tiêu đề: “Messi, một kỳ World Cup đầy kịch tính và hy vọng rằng đây sẽ không phải là dấu chấm hết ở đội tuyển quốc gia”.

Ngay phần đầu bài viết, cây viết này nhận định Messi tiếp tục thể hiện sự bền bỉ và tầm ảnh hưởng khó thay thế. Theo Hernan Claus, thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 không làm phai mờ di sản mà đội trưởng Argentina đã tạo dựng.

Hernan Claus bình luận: “Messi kết thúc giải đấu không như mơ bởi anh luôn hướng đến đỉnh cao. Anh ấy đã chuẩn bị cho World Cup này không phải bởi bất cứ điều gì chỉ mang tính biểu tượng cá nhân. Messi vẫn xuất sắc nhất Argentina, nằm trong nhóm giỏi nhất giải đấu.

Nhưng đội tuyển Argentina đã thua, dường như câu chuyện World Cup của Lionel Messi đã kết thúc. Anh ấy có thể thi đấu bao lâu tùy thích nhưng quyết định dừng lại. Hy vọng rằng anh ấy sẽ hối tiếc và vẫn ra sân chơi bóng ở World Cup 2030 khi 43 tuổi”.

Cây viết của Ole cho rằng thời kỳ hậu Messi sẽ là thử thách lớn đối với bóng đá Argentina. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm người hâm mộ nhìn lại hành trình của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Messi đã thi đấu 207 trận và ghi 124 bàn cho Argentina. Trong sự nghiệp quốc tế, anh từng trải qua những thất bại, chịu nhiều chỉ trích trước khi cùng đội tuyển giành Copa America và World Cup.

“Cậu ấy đã chơi 207 trận cho đội tuyển quốc gia và ghi 124 bàn thắng. Messi trải qua tất cả. Cậu ấy là một giấc mơ, là một ngôi sa từng bị chỉ trích. Messi giải nghệ nhưng chúng ta cầu xin cậu ấy trở lại. Messi đưa chúng ta đi khắp thế giới với chiếc áo số 10, chinh phục hành tinh này với chiều cao chỉ 1m70.

Cảm ơn vì đã chọn chúng tôi, Lionel Messi, vì đã tiếp tục nói tiếng địa phương Rosario, vì không đánh mất truyền thống của mình, vì đã nhìn thấy con số 10 màu xanh da trời và trắng ở mọi ngóc ngách trên thế giới”, Hernan Claus viết.