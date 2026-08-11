Toàn quyền Australia chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Lễ đón diễn ra tại Phủ Toàn quyền ở Canberra theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Khi đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào Phủ Toàn quyền và dừng trước tiền sảnh, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã chờ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Australia.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tổ chức trọng thể tại Phủ Toàn quyền Australia ở thủ đô Canberra. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong không khí nồng ấm, thắm tình hữu nghị, Toàn quyền Australia Sam Mostyn mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự cũng là lúc 21 loạt đại bác vang rền chào mừng. Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Sau khẩu lệnh chào mừng của Đội trưởng Đội Danh dự, Quốc thiều Việt Nam được cử lên. Đội trưởng Đội Danh dự trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội Danh dự và Đội quân nhạc. Sau đó, Toàn quyền Australia và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu cho nhau về thành phần đoàn hai bên tham dự lễ đón.

Trong không khí trang nghiêm, Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam-Australia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Australia Sam Mostyn trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn và tiến hành hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và dư địa hợp tác rộng mở.

Được xây dựng trên nền tảng hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao cùng những thành tựu hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả, hai nước ngày càng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược tương đồng, đồng thời có nhu cầu tăng cường hợp tác góp phần giúp mỗi nước ứng phó tốt hơn với những biến động sâu sắc của môi trường quốc tế.

Chuyến thăm cũng tạo cơ hội để lãnh đạo hai nước trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, qua đó khẳng định cam kết chung đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực cũng như trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thành viên Đoàn cấp cao Australia tham dự Lễ đón. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Là hoạt động đối ngoại cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước, đồng thời là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tới Australia, chuyến thăm mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại và biểu tượng hết sức sâu sắc.

Đây không chỉ là dấu mốc lịch sử mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ song phương, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc xây dựng quan hệ Việt Nam - Australia trở thành một trong những khuôn khổ hợp tác có hiệu quả cao, dựa trên sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung.

Trong bối cảnh cục diện thế giới và khu vực đang chuyển biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, chuyến thăm còn có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ quan hệ song phương.

Đây là dịp để hai nước khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức chung của thời đại, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, trật tự thế giới đa cực công bằng và bền vững, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời thúc đẩy các mô hình hợp tác phát triển bền vững và tăng cường lòng tin chiến lược giữa các quốc gia.

Chuyến thăm cũng là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần cụ thể hóa chủ trương đưa quan hệ với các đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Thành công của chuyến thăm không chỉ tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Australia trong giai đoạn phát triển tiếp theo mà còn tiếp tục khẳng định giá trị chiến lược của mối quan hệ này đối với lợi ích lâu dài của mỗi nước, cũng như đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Việt Cường - Việt Nga (VOV-Australia )