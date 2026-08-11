Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia gặp gỡ báo chí

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, trưa 11/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã gặp gỡ báo chí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Thủ tướng Australia Anthony Albanese bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Australia; khẳng định Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh chóng nhất trong khu vực. Những thành tựu của Việt Nam đang tạo ra những cơ hội thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết đã cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi, thống nhất tăng cường hợp tác và phát triển sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia; nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế Việt Nam-Australia; tăng cường hợp tác phát triển trong lĩnh vực quốc phòng, hàng hải, an ninh biên giới, kinh tế số, nông nghiệp, năng lượng, khai khoáng, công nghệ và khoa học, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh hai bên có thêm nhiều cơ hội để có thể tăng giá trị thương mại, cũng như tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế; hợp tác giáo dục cũng là một trong những trụ cột quan trọng; các tuyến đường bay mới sẽ thúc đẩy giao thương và tăng cường gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese tin tưởng mối quan hệ giữa hai quốc gia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa và mong muốn hợp tác chặt chẽ để triển khai vào thực tế những cơ hội nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn lãnh đạo, nhân dân Australia và cá nhân ngài Thủ tướng đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp thân tình, nồng hậu; đánh giá cao những chính sách và sáng kiến của Australia nhằm tăng cường gắn kết với khu vực Đông Nam Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết tại cuộc hội đàm, hai bên trao đổi sâu rộng về các phương hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu. Hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ số, an ninh mạng, công nghệ xanh và các công nghệ mới nổi; hỗ trợ nâng cao năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu; tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân…

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết hai bên nhất trí tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Việt Nam đã có nghị quyết, trong đó xác định những nền tảng để xây dựng và phát triển thành quốc gia biển mạnh. Việt Nam rất coi trọng và mong muốn hợp tác với một cường quốc biển như Australia.

Việt Nam và Australia sẽ tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; phối hợp lập trường trong các vấn đề cùng quan tâm; khuyến khích Australia tăng cường kết nối với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), củng cố vai trò trung tâm của ASEAN và hỗ trợ tiểu vùng Mekong xây dựng nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết nhân dịp này, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng; khẳng định tin tưởng với quyết tâm chung, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.