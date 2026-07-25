Video hiện trường triển lãm drone Ukraine tan tành khi trúng tên lửa Nga

(VTC News) -

Hoạt động cứu hộ diễn ra suốt cả ngày sau vụ tấn công tên lửa của Nga vào triển lãm máy bay không người lái ở ngoại ô thủ đô Kiev.

Một trong những nhân chứng có mặt triển lãm, cô Yulia Gershun trả lời phỏng vấn đài Espreso TV của Ukraine cho biết sự kiện bắt đầu lúc 11h (giờ địa phương) với sự tham gia của khoảng 500 người. Thời điểm đó, còi báo động không kích được kích hoạt khiến mọi người có mặt tại buổi triển lãm đều hoàn toàn bất ngờ. “Chúng tôi nghe thấy tiếng tên lửa đạn đạo lao xuống và tôi chỉ sống sót nhờ đứng sau một hệ thống radar. Không phải ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra và đối với một số người thì đã là quá muộn”, cô Gershun kể lại.

Theo tường thuật của nhân chứng, những người sống sót cố gắng kéo các thi thể vào trong tòa nhà hoặc ra phía khu rừng, song quả tên lửa đạn đạo thứ 2 tiếp tục lao xuống sau khoảng vài phút.

Vụ tấn công bằng tên lửa của Nga gần như san phẳng mọi thứ.

Phóng viên AFP có mặt tại hiện trường cũng cho biết họ nhìn thấy ít nhất 5 thi thể được phủ bằng vải đen gần trường bắn nơi diễn ra sự kiện. Các lều quảng cáo vẫn còn dựng bên trong sân của trường bắn với máy bay không người lái được trưng bày bên dưới, trong khi màn hình vẫn tiếp tục chiếu video quảng cáo của công ty vũ khí.

Đằng sau một chiếc xe, người đàn ông đã thiệt mạng được nhìn thấy nằm trên mặt đất trong khi nhiều người tụ tập xung quanh.

Sau khi cuộc tấn công kết thúc, cô Gershun được các binh sĩ đưa đến một tòa nhà dùng làm nơi tập trung người bị thương.

Cuộc tấn công gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Hiện tại, Văn phòng Tổng Công tố Ukraine đã khởi tố vụ án theo điều khoản của Bộ luật Hình sự có liên quan đến hành vi sai phạm trong quá trình tổ chức và diễn ra sự kiện dẫn đến cái chết của nhiều người cùng những hậu quả nghiêm trọng khác.

Theo lực lượng không quân của Ukraine, vào khoảng 11h30 ngày 24/7, Nga tấn công khu vực Kiev bằng 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400 từ hướng bắc. Một trong 3 tên lửa bị hệ thống phòng không đánh chặn, 2 tên lửa còn lại rơi xuống quận Buchansky thuộc khu vực Kiev.

Tương tự, Tổng thống Volodymyr Zelensky gửi lời chia buồn đến gia đình có nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công.

“Chiến dịch cứu hộ đang được tiến hành tại khu vực Kiev sau vụ tấn công tên lửa của Nga. Cho đến nay, đã xác định được hàng chục nạn nhân. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của họ. Cuộc điều tra về mọi hoàn cảnh và số phận của những người thiệt mạng vẫn đang tiếp tục. Tất cả lực lượng chức năng cần thiết đang làm việc tại hiện trường”, ông Zelensky cho hay.