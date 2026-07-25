Nga tập kích triển lãm drone Ukraine bằng tên lửa Iskander-M

(VTC News) -

Ngày 24/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiến hành cuộc tập kích bằng vũ khí tầm xa chính xác cao nhằm vào địa điểm tổ chức triển lãm thiết bị bay không người lái (drone), trong đó có các mẫu do Ukraine và nước ngoài sản xuất. Moscow cho rằng những thiết bị này được sử dụng để tấn công các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga.

Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự nhằm xác định “ai ra quyết định tổ chức sự kiện và đánh giá liệu các rủi ro có được xem xét đầy đủ theo quy định của luật quân sự hay không”.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tấn công tên lửa của Nga ở thủ đô Kiev, Ukraine. (Ảnh: DSNS)

Theo AFP, có ít nhất 5 thi thể được phủ bằng vải đen gần trường bắn nơi diễn ra sự kiện. Các lều quảng cáo vẫn còn dựng bên trong sân của trường bắn với máy bay không người lái được trưng bày bên dưới, trong khi màn hình vẫn tiếp tục chiếu video quảng cáo của công ty vũ khí.

Đằng sau một chiếc xe, người đàn ông đã thiệt mạng được nhìn thấy nằm trên mặt đất, mặt đầy máu, trong khi nhiều người tụ tập xung quanh.

“Đây là một những cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào thường dân và người Nga phải chịu trách nhiệm về chúng. Nga từ lâu không còn tôn trọng chuẩn mực quốc tế và giá trị nhân đạo”, Tổng thống Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội để đáp trả vụ tấn công.

Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc tên lửa S-400 cải tiến cho nhiệm vụ tấn công đối đất nhằm vào Kiev.

Ban đầu, cố vấn Tổng thống Ukraine Serhii “Flash” Beskrestnov cho biết cuộc triển lãm diễn ra tại một thao trường gần Kiev, dọc quốc lộ Zhytomyr. Tuy nhiên, người phát ngôn Không quân Ukraine Yuri Ignat sau đó đính chính địa điểm bị tập kích là một khu phức hợp thể thao tư nhân.

Trước vụ tấn công, “không có thông tin chi tiết nào về sự kiện hay địa điểm tổ chức” được công bố rộng rãi, thư mời chỉ được chia sẻ qua kênh nội bộ trong ngành và chỉ xuất hiện trực tuyến sau đó. Người phát ngôn không quân Ukraine cũng xác nhận “cả thư mời lẫn đường dẫn đăng ký đều không tiết lộ địa điểm”.

Trên mạng xã hội Ukraine, những câu hỏi về vấn đề an ninh của sự kiện bắt đầu được đặt ra. Hình ảnh những tờ rơi quảng cáo sự kiện lan truyền trên mạng cùng với thư mời có chứa liên kết đăng ký mà người tham dự có thể sử dụng để biết địa điểm.

Còi báo động không kích vang lên vào khoảng 11h20 khi Không quân Ukraine báo cáo tên lửa Nga đang hướng về thủ đô của Ukraine. Vài phút sau, Thị trưởng Kiev Vitalii Klitschko báo cáo vụ nổ trong thành phố.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga đang tăng cường các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào thủ đô của Ukraine.