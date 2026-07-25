Trực tiếp bóng đá Lào vs Thái Lan 20h ngày 25/7, giải ASEAN Cup 2026

Cập nhật tỷ số Lào vs Thái Lan
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Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, trận đấu giữa Lào và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 25/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu Lào vs Thái Lan mới nhất tại đây.
Thông tin trận đấu Lào vs Thái Lan (20h ngày 25/7)
Trận đấu giữa đội tuyển Lào và Thái Lan thuộc lượt trận ra quân bảng B ASEAN Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Quốc gia Lào Mới, Vientiane, Lào. Trọng tài bắt chính điều khiển trận đấu là ông Muhammad Taqi (Singapore).
Thái Lan hiện xếp hạng 94 thế giới - cao nhất ở khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Lào đứng vị trí 185 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất.
Trong 4 lần đụng độ gần nhất ở các giải đấu chính thức và giao hữu, Thái Lan thắng 2 và hòa 2. Trận hòa 1-1 gần nhất diễn ra vào tháng 11/2024 dù chỉ là giao hữu nhưng cũng mang đến cho Lào những hy vọng về việc tạo ra bất ngờ.
Link FPT Play trực tiếp Lào vs Thái Lan
Trận Lào vs Thái Lan được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.
Khán giả xem trực tiếp Lào vs Thái Lan trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.
Link FPT Play trực tiếp bóng đá Lào vs Thái Lan (copy và dán vào trình duyệt web): https://www.youtube.com/watch?v=DzeINtTkmO4
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
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