Link xem trực tiếp Timor Leste vs Việt Nam 20h30 ngày 24/7, bảng A ASEAN Cup

(VTC News) -

Trận Timor Leste vs Việt Nam diễn ra lúc 20h30 ngày 24/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Chonburi (Thái Lan), thuộc bảng A ASEAN Cup 2026. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Timor Leste vs Việt Nam nhanh nhất.

Đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup bằng cuộc chạm trán với Timor Leste. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ là giành trọn 3 điểm mà còn hướng đến một chiến thắng thuyết phục để tạo lợi thế về hiệu số.

Trận đấu giữa Timor Leste và đội tuyển Việt Nam được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Xem trực tiếp Timor Leste vs Việt Nam trên kênh nào?

Trận Timor Leste vs Việt Nam được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV cũng sẽ phát sóng trận đấu trên kênh VTV6 cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Timor Leste vs Việt Nam trên điện thoại có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Link xem trực tiếp Timor Leste vs Việt Nam hôm nay

Link xem trực tiếp Timor Leste vs Việt Nam sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup trận Timor Leste vs Việt Nam (copy và dán vào trình duyệt web): https://www.youtube.com/watch?v=KVOtl-9ha8A.

Thông tin trận Timor Leste vs Việt Nam

Timor Leste góp mặt ở vòng bảng sau khi vượt qua Brunei với tổng tỷ số 6-1 tại vòng play-off. Đội hình của họ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài, từ Australia, Bồ Đào Nha, Ireland cho tới Malaysia và Anh. Kinh nghiệm tích lũy ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp giúp đội bóng này cải thiện đáng kể về tốc độ, nền tảng thể lực cũng như khả năng chuyển trạng thái.

Trước thềm ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam ghi tới 14 bàn vào lưới Siheung Citizen, Yongin FC, Gangwon FC và Myanmar. (Ảnh: VFF)

So với nhà đương kim vô địch, Timor Leste bị đánh giá thấp hơn đáng kể khi chỉ giành quyền vào vòng bảng sau chiến thắng trước Brunei ở vòng play-off. Đội bóng này cũng có quãng thời gian chuẩn bị ngắn hơn nhiều, trong khi Việt Nam đã trải qua hơn một tháng tập trung và tập huấn để hướng tới giải đấu.

Sự chênh lệch thể hiện ở chất lượng đội hình. HLV Kim Sang-sik đang sở hữu nhiều lựa chọn trên hàng công với sự góp mặt của Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc cùng những phương án giàu tốc độ như Nguyễn Đình Bắc, Hải Long, Gia Hưng, Ngọc Mỹ hay Việt Cường. Mặc dù sở hữu một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, lực lượng của Timor Leste nhìn chung vẫn thiếu chiều sâu và chưa đạt sự ổn định trong lối chơi.

Sau hơn một tháng chuẩn bị, đội tuyển Việt Nam đang đạt trạng thái tốt. Việc ghi tới 14 bàn vào lưới Siheung Citizen, Yongin FC, Gangwon FC và Myanmar. cho thấy hàng công Việt Nam vận hành hiệu quả.