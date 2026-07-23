Mỹ cam kết giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine

(VTC News) -

Ngày 23/7, sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Manila (Philippines), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rõ rằng Mỹ sẵn sàng tạo điều kiện chấm dứt xung đột ở Ukraine nếu có cơ hội thích hợp.

Ông nói Washington đã truyền đạt thông điệp đó tới Moskva, nhưng từ chối bình luận về lập trường của Nga trong cuộc trao đổi.

“Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi tốt đẹp, một cuộc trò chuyện thẳng thắn”, ông Rubio nói về cuộc gặp với người đồng cấp Nga, đồng thời tuyên bố sẽ không tiết lộ các nội dung cụ thể đã được thảo luận.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp nhau ngày 23/7. (Ảnh: Reuters)

“Tổng thống Mỹ đã nói rất rõ rằng chúng tôi sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc chấm dứt xung đột, và chúng tôi sẵn sàng làm điều đó”, ông Rubio nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Lavrov đã “tái khẳng định Nga sẵn sàng hướng tới một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột”. Theo thông cáo của cơ quan này, ông Lavrov nói với ông Rubio rằng Moskva vẫn cam kết thực hiện các đề xuất được Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin đưa ra tại cuộc gặp tại Alaska tháng 8/2025.

Ông Rubio nói rằng cuộc xung đột đã gây ra những tổn thất nặng nề. Ông nhận định cả Nga và Ukraine đều có động lực để chấm dứt chiến sự: “Tôi nghĩ cả hai bên đều có lý do để kết thúc nó. Khó khăn nằm ở chỗ phải tìm được một giải pháp mà cả hai phía đều có thể chấp nhận. Chúng tôi đã nỗ lực và sẽ tiếp tục xem xét liệu có thể tìm ra điểm chung nhằm đạt mục tiêu đó hay không”.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Ngoại trưởng Nga và Mỹ kể từ tháng 9/2025. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết phía Mỹ đã yêu cầu cuộc gặp này. Đây được coi là nỗ lực của ông Rubio nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình đang đình trệ giữa Nga và Ukraine.