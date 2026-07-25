Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế EU sau án phạt 1 tỷ USD đối với Google

Cụ thể, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cảnh báo EU sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho hành vi mà ông gọi là “bất hợp pháp và thiếu đạo đức”. Ông tuyên bố sẽ ngay lập tức khởi động một cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 đối với hành vi bóc lột các doanh nghiệp Mỹ của EU, đồng thời dự kiến sẽ áp đặt các mức thuế quan đáng kể lên khối này trong thời gian sớm nhất.

Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. (Ảnh: Kyodo)

Lời đe dọa của ông Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ủy ban châu Âu (EC) ngày 23/7 phạt Google tổng cộng 890 triệu euro (khoảng 1 tỷ USD) vì vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA). Đây là án phạt đầu tiên áp dụng cho Google theo đạo luật này, bao gồm khoản phạt 460 triệu euro vì ưu ái các dịch vụ tìm kiếm của chính hãng và 430 triệu euro do ngăn cản các nhà phát triển ứng dụng hướng người dùng đến các ưu đãi rẻ hơn bên ngoài cửa hàng Google Play.

Động thái trên cũng diễn ra ngay sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố áp đặt các mức thuế mới từ 10 - 12,5% đối với 60 nền kinh tế khác, trong đó có EU. Quyết định áp thuế được đưa ra sau cuộc điều tra của USTR theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng của các đối tác thương mại.

Trước đó, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cũng đã lên tiếng chỉ trích quyết định của EC, cảnh báo hành động này sẽ làm suy yếu các cuộc đối thoại mang tính xây dựng và gây ra rủi ro thực tế cho quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương.

Ngược lại, Ủy viên phụ trách công nghệ của EU Henna Virkkunen khẳng định châu Âu sẽ không lùi bước và sẽ giữ vững cam kết với các quy tắc do khối này đề ra.

Căng thẳng mới đang thử thách nghiêm trọng khuôn khổ thương mại đạt được giữa Mỹ và EU vào năm ngoái, vốn giúp hạ thuế quan đối với ô tô châu Âu để đổi lấy một số nhượng bộ từ phía EU nhằm tránh một cuộc chiến thương mại gây tổn hại cho cả hai bên.

Đáng chú ý, các “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ đã thắt chặt mối quan hệ với Nhà Trắng kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1/2025. Nhiều doanh nghiệp thậm chí đã trực tiếp vận động hành lang Tổng thống để phản đối các quy định pháp lý khắt khe từ phía châu Âu.