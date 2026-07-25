(VTC News) -

Chiều 25/7, Bộ VHTTDL tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm TS.NSND Đỗ Quốc Hưng giữ chức Giám đốc Nhạc viện TP.HCM. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

NSND Đỗ Quốc Hưng xem đây là “một cơ duyên lớn, một bước ngoặt đầy ý nghĩa trong cuộc đời nghệ thuật” của mình.

Ông dành sự trân trọng đối với truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, khẳng định đây là một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu của đất nước, nơi hội tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhà giáo có nhiều đóng góp quan trọng cho nền âm nhạc Việt Nam.

NSND Đỗ Quốc Hưng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhạc viện TP.HCM.

Ông nhấn mạnh, nhiệm vụ của mình là cùng Ban Giám đốc tiếp nối những giá trị quý báu mà nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nghệ sĩ và cán bộ dày công vun đắp, đồng thời cùng tập thể Nhạc viện tạo nên những bước phát triển mới phù hợp với yêu cầu của thời đại.

“Tôi đến đây không chỉ với vai trò của một người quản lý mà trước hết là với trái tim của một nghệ sĩ, một người thầy, một người đồng nghiệp luôn mong muốn được lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng tất cả quý vị”, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng chia sẻ.

Nhận nhiệm vụ mới, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng cam kết cùng tập thể lãnh đạo, giảng viên và người lao động gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của Nhạc viện; mở rộng không gian sáng tạo; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn; xây dựng Nhạc viện TP.HCM trở thành môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, nhân văn, nơi mỗi cán bộ, giảng viên đều tìm thấy niềm vui trong công việc và mỗi học sinh, sinh viên đều coi Nhạc viện là ngôi nhà chắp cánh cho những ước mơ nghệ thuật.

NSND Quốc Hưng thể hiện ca khúc “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ‘’.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng sinh năm 1970 tại Đông Anh (Hà Nội). Là một trong những giọng nam trầm (bass) hàng đầu Việt Nam, ông từng giành giải Nhất cuộc thi Hát thính phòng - nhạc kịch toàn quốc năm 2000, Cúp Vàng Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2004.

Năm 1998, ông từng được mời ở lại làm nghệ sĩ Nhà hát Opera Hannover (Đức) sau khi tập huấn và biểu diễn tại đây. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ đã lựa chọn quay về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và biểu diễn cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.

Không chỉ ghi dấu ấn trong hoạt động biểu diễn, NSND Quốc Hưng còn có nhiều đóng góp trong nghiên cứu và đào tạo thanh nhạc. Công trình Đào tạo ca sĩ opera tại Việt Nam (NXB Sân khấu, năm 2021), được phát triển từ luận án tiến sĩ của ông, là một tài liệu chuyên khảo có giá trị, đề xuất nhiều hướng tiếp cận kết hợp kỹ thuật thanh nhạc hàn lâm với các yếu tố âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Năm 2017, Quốc Hưng bảo vệ luận án Tiến sĩ và là Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Với những đóng góp cho nghệ thuật, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND vào năm 2019.

Năm 2023, NSND Quốc Hưng nhận quyết định được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Đào tạo và Nghiên cứu khoa học của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2025, NSND Quốc Hưng đảm nhận vị trí Giám đốc Học viện.