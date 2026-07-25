Skoda giao hơn 555.000 ô tô trong nửa đầu năm, lập kỷ lục doanh số xe điện

(VTC News) -

Theo Skoda, lượng xe giao toàn cầu của hãng trong 6 tháng đầu năm tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 555.700 xe. Tại châu Âu (EU27+4), hãng tiếp tục giữ vị trí thương hiệu ô tô bán chạy thứ hai sau quý I.

Đáng chú ý, doanh số xe thuần điện đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 108.200 xe, chủ yếu nhờ hai mẫu Elroq và Enyaq. Trong khi đó, doanh số xe hybrid sạc điện (PHEV) cũng tăng 11,8%, đạt 24.100 xe.

Nhờ kết quả này, Skoda trở thành thương hiệu xe điện thuần (BEV) bán chạy thứ tư tại châu Âu. Các mẫu xe điện hóa hiện chiếm 27,7% tổng lượng xe giao của hãng tại khu vực này, tương đương hơn một trong bốn xe bàn giao có khả năng sạc điện.

Theo Skoda, Elroq hiện là mẫu xe điện bán chạy thứ ba tại châu Âu (EU27+4), đồng thời dẫn đầu phân khúc tại Đức và Đan Mạch. Mẫu xe này đạt lượng giao toàn cầu 59.900 chiếc trong nửa đầu năm, trở thành mẫu xe bán chạy thứ năm trong danh mục sản phẩm của hãng. Trong khi đó, Enyaq thu hút 48.300 khách hàng trên toàn cầu và đứng thứ tư trong nhóm xe điện thuần bán chạy nhất châu Âu.

Hãng cũng mở rộng danh mục xe điện với hai mẫu mới là SUV crossover Epiq và mẫu SUV 7 chỗ Peaq. Theo công bố, hai mẫu xe này đã nhận hơn 30.000 đơn đặt hàng, qua đó giúp danh mục xe thuần điện của Skoda tăng gấp đôi.

Bên cạnh đà tăng trưởng về doanh số, Skoda cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Doanh thu trong nửa đầu năm đạt 16 tỷ EUR, tăng 6,3%; lợi nhuận hoạt động đạt 1,4 tỷ EUR, tăng 6,3%; tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu duy trì ở mức 8,5%. Dòng tiền thuần đạt 1,7 tỷ EUR, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét theo thị trường, Đức tiếp tục là thị trường lớn nhất của Skoda với 120.400 xe được giao, tăng 19,6%. Các thị trường khác cũng ghi nhận tăng trưởng gồm Cộng hòa Séc (48.900 xe, tăng 6,9%), Vương quốc Anh (46.600 xe, tăng 6,6%), Ba Lan (34.500 xe, tăng 14,2%) và Ấn Độ (35.700 xe, tăng 7,4%).

Về cơ cấu sản phẩm, Octavia tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của Skoda với 96.500 xe, tiếp theo là Kodiaq (74.600 xe), Kamiq (65.400 xe), Fabia (61.900 xe), Elroq (59.900 xe) và Enyaq (48.300 xe).

Ông Klaus Zellmer, CEO Skoda Auto, chia sẻ: “Chúng tôi đã gia tăng thị phần tại châu Âu, tiếp tục mở rộng tăng trưởng trên phạm vi toàn cầu và cải thiện hơn nữa hiệu quả tài chính trong một môi trường kinh doanh đầy thách thức”.