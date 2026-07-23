Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/7 cho biết quân đội nước này đã tiến hành đợt không kích quy mô lớn trong đêm nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và hậu cần của Ukraine tại tỉnh Odessa, bên bờ Biển Đen, bao gồm các tàu chở hàng, hạ tầng cảng biển, kho nhiên liệu, trung tâm hậu cần và một trận địa tên lửa phòng thủ bờ biển.

Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công được thực hiện bằng các loại vũ khí chính xác phóng từ trên không, trên bộ cùng máy bay không người lái (UAV) tấn công.

Nga tuyên bố tập kích loạt mục tiêu quân sự của Ukraine. (Ảnh: Sputnik)

Tại cảng Odessa, các đòn tấn công đã nhằm vào cơ sở hạ tầng được sử dụng để bốc dỡ và lưu trữ hàng hóa quân sự, cùng các bồn chứa nhiên liệu và chất bôi trơn phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết 2 tàu vận tải trên biển Đen đã bị tấn công khi đang di chuyển lần lượt cách phía Đông Nam thành phố Odessa khoảng 15 km và 53 km. Moskva cáo buộc hai tàu này đang vận chuyển hàng tiếp tế cho quân đội Ukraine.

Ngoài ra, tại thành phố Odessa, Nga tuyên bố đã tấn công một trung tâm hậu cần do công ty chuyển phát Novaya Pochta của Ukraine vận hành. Theo Moskva, cơ sở này được sử dụng làm nơi lưu trữ hàng hóa quân sự.

Ở khu vực gần làng Kovalevka, cách thành phố Odessa khoảng 25 km về phía Tây Bắc, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã phá hủy một trận địa tên lửa phòng thủ bờ biển Neptune-2 của Ukraine, bao gồm hai bệ phóng và một xe tiếp đạn.

Ukraine hiện chưa bình luận về các thông tin trên.

Đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng các chiến dịch nhằm vào hoạt động vận tải biển và cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine trên Biển Đen. Trong những tuần gần đây, Moskva nhiều lần thông báo đã tập kích các tàu hàng và cơ sở tại các cảng Odessa, Chornomorsk, Yuzhny và Mykolaiv, với cáo buộc các địa điểm này tham gia vận chuyển thiết bị quân sự hoặc hỗ trợ các hoạt động sử dụng máy bay không người lái của Ukraine.

Ngày 21/7, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công các tàu bị cho là vận chuyển vũ khí và đạn dược cho Ukraine. Chiến dịch này nhằm cắt đứt các tuyến tiếp tế quân sự cho Kiev, đồng thời là phản ứng trước các vụ tấn công mà Nga cáo buộc Ukraine tiến hành nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng trên lãnh thổ Nga.

Hoàng Phạm (Nguồn: VOV.VN)