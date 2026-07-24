XSBD 24/7 - Trực tiếp kết quả XSBD hôm nay thứ 6 24/7/2026

Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 24/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBD 24/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 24/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 24/7/2026 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 24/7/2026

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- XSBD 17/7/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 17/7/2026 có giải đặc biệt là 265991 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 17/7, kết quả xổ số Bình Dương ngày 17/7/2026.

- XSBD 10/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng ngày 10/7/2026 với giải đặc biệt là 663795 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 10/7, kết quả xổ số Bình Dương ngày 10/7/2026.

- XSBD 3/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng ngày 3/7/2026 với giải đặc biệt là 058812 và các hạng giải khác như sau:

XSBD 3/7, kết quả xổ số Bình Dương ngày 3/7/2026.

- XSBD 26/6/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 26/6/2026 có giải đặc biệt là 465521 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 26/6, kết quả xổ số Bình Dương ngày 26/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên khổ, nguyên hình, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có giá trị đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn theo quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng sẽ lĩnh tổng giá trị tất cả các giải trúng.

- Người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm Công ty XSKT Bến Tre, Bạc Liêu và Bà Rịa - Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm Công ty XSKT Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.

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