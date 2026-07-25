Link xem trực tiếp Myanmar vs Malaysia 18h ngày 25/7, giải ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Trận Myanmar vs Malaysia diễn ra lúc 18h ngày 25/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Thuwunna (Yangon, Myanmar), thuộc khuôn khổ bảng B ASEAN Cup 2026. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Myanmar và Malaysia nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá Myanmar vs Malaysia trên kênh nào?

Trận Myanmar vs Malaysia được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV cũng sẽ phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Myanmar vs Malaysia trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Trận đấu giữa Myanmar và Malaysia được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Myanmar vs Malaysia hôm nay

Link xem trực tiếp Myanmar vs Malaysia được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Myanmar vs Malaysia (copy và dán vào trình duyệt web): https://www.youtube.com/watch?v=SZent-lu_mQ

Thông tin trận Myanmar vs Malaysia

Trận mở màn bảng B giải ASEAN Cup 2026 giữa Myanmar và Malaysia hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng kịch tính. Trong bảng đấu có sự góp mặt của ứng viên vô địch Thái Lan, trận ra quân có ý nghĩa then chốt đối với cả hai đội trong cuộc đua giành vé lọt vào vòng bán kết.

Được thi đấu trên sân nhà Thuwunna (Yangon) là điểm tựa lớn đối với đội tuyển Myanmar. Sự xuất hiện của tân HLV trưởng người Na Uy - ông Jørn Andersen (người từng dẫn dắt CHDCND Triều Tiên và Hồng Kông tham dự VCK Asian Cup) mang đến luồng sinh khí mới cùng lối chơi hiện đại, tổ chức kỷ luật cho đội bóng xứ chùa Tháp.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Jørn Andersen khẳng định Myanmar đã chuẩn bị sẵn sàng chơi chủ động và tấn công ngay từ đầu để giữ lại 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà. Dù thừa nhận Malaysia nhỉnh hơn về tiềm lực và nhân sự, chiến lược gia 63 tuổi vẫn tin tưởng tinh thần chiến đấu quả cảm của các học trò sẽ tạo nên bất ngờ.

Ở bên kia chiến tuyến, “Harimau Malaya” bước vào giải đấu dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe - nhà cầm quân giàu kinh nghiệm từng cùng tuyển Malaysia vô địch ASEAN Cup 2010 (trên cương vị trợ lý) và giành vị trí Á quân năm 2018.

Đội tuyển Malaysia tham dự giải đấu năm nay với lực lượng kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, bao gồm 9 tân binh lần đầu lên tuyển. HLV Tan Cheng Hoe đặt trọn niềm tin vào bộ khung trụ cột giàu kinh nghiệm như Syafiq Ahmad, Paulo Josué, Mohamadou Sumareh để dìu dắt các cầu thủ trẻ. Đáng chú ý, tiền vệ gốc Mỹ Wan Kuzain Wan Kamal được kỳ vọng sẽ tạo ra điểm nhấn khác biệt nơi tuyến giữa.

HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh sự đoàn kết và tính gắn kết trong tập thể là chìa khóa quan trọng nhất để Malaysia vượt qua thử thách ở trận ra quân trên sân khách, trước khi trở về sân nhà tiếp đón Laos ở lượt trận tiếp theo.

Xét về lịch sử đối đầu, hai đội tỏ ra khá cân bằng khi mỗi bên giành 2 chiến thắng và hòa 2 trong 6 lần đụng độ gần nhất. Tuy nhiên, Malaysia đang nắm lợi thế tâm lý khi toàn thắng ở 2 cuộc chạm trán gần nhất tại các kỳ ASEAN Cup (2018 và 2022).