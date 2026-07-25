Giá xăng dầu hôm nay 25/7: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm sau khi có thông tin Trung Quốc thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Tuy nhiên, tính chung trong tuần qua, giá hai loại dầu cơ bản là dầu Brent và WTI đều tăng mạnh khi Mỹ và Iran liên tục phóng tên lửa tấn công lẫn nhau, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz giảm xuống mức rất thấp và lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải trên Biển Đỏ.

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital cho rằng thị trường luôn phản ứng rất tích cực trước bất kỳ tín hiệu nào mang lại hy vọng. Theo ông John Kilduff, chỉ cần xuất hiện dấu hiệu cho thấy xung đột giữa Mỹ và Iran có thể được hạ nhiệt hoặc giải quyết thông qua đàm phán, giới đầu tư sẽ nhanh chóng phản ứng.

“Không ai muốn tin rằng căng thẳng sẽ chỉ tiếp tục leo thang mà không có lối thoát”, ông John Kilduff nói.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm. (Ảnh minh họa).

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp đặt “đòn trừng phạt quân sự mạnh mẽ” đối với Iran và lực lượng Houthi sau các vụ tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ.

Theo Reuters, Iran đã yêu cầu lực lượng Houthi phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb nếu Mỹ tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Đây là tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng quan trọng thứ hai thế giới, chỉ sau eo biển Hormuz.

Ngoài ra, ngày 20/7, lực lượng Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, quốc gia trước đó đã chuyển hướng xuất khẩu dầu bằng đường ống nhằm tránh ảnh hưởng từ việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz.

Dữ liệu sơ bộ của Kpler cho thấy số lượt tàu đi qua eo biển Hormuz duy trì ở mức 3 chuyến/ngày trong ba ngày liên tiếp (từ ngày 22 đến 24/7). Ngoài ra, có thêm 2 tàu, trong đó có siêu tàu chở dầu rỗng Noble, đi vào Vịnh Ba Tư qua eo biển này trong thứ Năm.

Trong khi đó, tại eo biển Bab el-Mandeb, dữ liệu của Kpler cho thấy, số lượt tàu chở hàng hóa đạt 32 chuyến trong ngày 23/7, tăng từ 26 chuyến của ngày trước đó. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 2 lượt tàu đi qua tuyến đường này trong ngày 24/7.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, nhận định: “Tại các vùng biển trọng yếu, tàu thuyền vẫn tiếp tục lưu thông… vì vậy chưa thể coi đây là một cuộc phong tỏa hoàn toàn như nhiều người từng lo ngại”.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 23/7, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E10 RON95-V tăng 1.080 đồng/lít, lên 22.830 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 880 đồng/lít, lên 21.430 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 1.060 đồng/lít, lên 20.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 2.440 đồng/lít, lên 25.760 đồng/lít; dầu hỏa tăng 2.060 đồng/lít, lên 26.650 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.110 đồng/kg, lên 15.560 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Đồng thời, quyết định chi sử dụng quỹ ở mức 1.000 đồng/lít đối với xăng sinh học, 1.500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut.